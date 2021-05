Jackie Chan iba a ser VENDIDO por sus padres al nacer; aquí la intensa historia

Hollywood tiene en sus filas varias estrellas, pero una de las que más destaca es Jackie Chan, quien ganó un lugar en la farándula debido a su trabajo en las películas de acción. Sin embargo, el camino para convertirse en un actor reconocido no fue fácil y este gran reto comenzó desde su nacimiento, pues sus padres querían venderlo.

Chan, además de desempeñarse como actor, también es un luchador de artes marciales, cómico, cantante y empresario, y en 2016 fue galardonado con un Oscar honorífico debido a su por su trayectoria, ya que ha hecho más de 200 cintas.

"Recuerdo cuando cada año, veíamos los Óscar y mi madre me preguntaba cuándo ganaría uno. Y yo le comentaba que sólo hacía películas de acción", dijo el actor durante la gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

¿Cómo fue la infancia de Jackie Chan?

Chan Kong-Sang -nombre real del actor- nació el 7 de abril de 1954 dentro de una familia humilde de Hong Kong. Debido a la difícil situación económica, sus padres intentaron venderlo al doctor que atendió el parto. Analizando mejor las cosas, decidieron mantener a Jackie, quien a muy corta edad ingresó a la Escuela de Ópera de Pekín, mientras sus padres viajaron a Australia para trabajar.

Sus habilidades en teatro, baile, canto y acrobacias, lo llevaron a los escenarios por primera vez a los seis años. Mientras que a los ocho consiguió su debut en el cine. A los 18 ya protagonizaba sus propias películas debido a que fue especialista para Bruce Lee.

Durante su juventud, el actor participó en una película del cine erótico. En All in the Family sólo aparece desnudo a pesar de los rumores que circulan por internet que afirman que hizo mucho más.

El santo a la fama de Jackie Chan

En la década de los 80, el experto en artes marciales intentó debutar en el cine estadounidense, sin embargo, no fue hasta los años 90 cuando pudo saltar a la fama con filmes como Hora punta.

En su libro Never Grow Up, Chan relata que con el éxito vino una época de excesos. Gastaba su dinero en prostitutas, juegos de azar y artículos de lujo, entre ellos coches deportivos que conducía bajo los efectos del alcohol.

Actualmente tiene un patrimonio de aproximadamente 400 millones de dólares y el también cantante ha confesado que quiere elegir mejor sus proyectos. Sus últimos trabajos han sido la cinta china Vanguard (2020) y la rusa El misterio del dragónjunto a Arnold Schwarzenegger (2019).

