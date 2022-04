Ante filtración de fotos, Ángela Aguilar reacciona

Después de que se filtraran dos imágenes de la artista de 18 años, Ángela Aguilar junto con el compositor René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, de 33 años, la joven artista, hija del cantautor Pepe Aguilar, ha publicado un video con su sentir ante esta situación:

“Estas no son sólo unas imágenes que han estado circulando, es algo que me está afectando de manera profesional, en mi vida personal y con mi familia. Yo me puse en esta posición y ese fue mi error, por primera vez me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso. Hay muchas mujeres que se les acaba la vida con una imagen que fue publicada sin su consentimiento”.

Asimismo, la intérprete expresó su apoyo a las mujeres que han atravesado situaciones similares: “Yo apoyo a todas esas mujeres, siempre las he apoyado y hoy por primera vez viví lo que se siente”. Sobre su nombre y el legado de su familia, Ángela Aguilar declaró que “mi abuela, mi linaje y mi apellido no se merecen esto, y yo tampoco. Vamos a tomar todas las decisiones que tengamos que tomar en familia”.

Finalmente, como siguientes acciones la cantante dijo que “Voy a regresar al origen, voy a regresar con mis papás y con la gente que me cuida. Tengo que tomarme un tiempo para reevaluar decisiones que he tomado y ver cómo voy a proceder”.

