'Ya no se puede decir nada': Alessandra Rosaldo enfrenta a haters de Eugenio Derbez | VIDEO

Eugenio Derbez volvió a ser tendencia debido a un comentario que hizo en el programa Ventaneando sobre Matamoros, ciudad que según usuarios, el actor se refirió a la ciudad como un pueblo.

"Es la historia de una niña que creció en un pequeño pueblo en Matamoros y que llegó a ser la número uno del país (...) es una historia interesantísima de cómo esta niña pudo salir adelante en un pueblo donde no tenían ningún recurso, donde ni siquiera están las calles pavimentadas, en donde ni siquiera tienen luz en la escuela" fue lo que dijo Derbez, palabras que le valieron bastantes críticas.

De acuerdo con Alessandra, las palabras del actor fueron malinterpretadas. | FOTO: Instagram @ederbez

Ante esto, su esposa Alessandra Rosaldo salió en su defensa y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas: "Es muy agotador tener que estar siempre explicando cada palabra que dices porque ya no se puede decir nada, todo te lo toman a mal, todo lo malinterpretan, todo lo sacan de contexto."

Asimismo, cuestionó a las personas que toman la palabra "pueblo" como algo despectivo y lo toman como ofensa "¿dónde está la ofensa en la palabra pueblo?" y explicó lo que dijo su esposo, pues él se refería a "un área dentro o al lado de Matamoros."

Eugenio Derbez aclaró lo que dijo con respecto a Matamoros. | FOTO: Instagram @ederbez

En este contexto, destacó que ahora le da gusto cuando lo atacan, ya que cada vez que alguien lo quiere censurar o cancelar es porque está haciendo las cosas bien: "Eso quiere decir que su voz tiene fuerza, eso quiere decir que le está dando voz a alguien más o a algo que necesita atención" agregó la cantante.

"Levanta la voz para cosas que valen la pena y que son positivas, en las que él cree" señaló la madre de Aitana quien no ha dudado en defender a su esposo cada que se ve involucrado en una polémica.

Por su parte, Derbez aclaró sus palabras en un encuentro con los medios de comunicación: "Me malentendieron, no dije que Matamoros era un pueblo, no, no, no, dije que es una historia que se dio en un pueblito de Matamoros."

"Es como una especie de pueblito, que hay muchos, a eso me refería cuando dije que 'en un pueblito de Matamoros' no que Matamoros fuera un pueblito, no soy tan ignorante"

