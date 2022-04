Fernanda Castillo, más bella que nunca, en el bikini de colores perfecto para vacaciones de Semana Santa

La actriz Fernanda Castillo causó revuelo entre sus millones de seguidores, esto luego de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram en las que presumió un bikini de colores que es perfecto para las vacaciones de Semana Santa con el que se ve más bella que nunca.

Castillo, que ganó fama con al interpretar a Mónica Robles en la serie "El señor de los cielos" de Telemundo, cumplió hace unos días 40 años y sin duda se ve mejor que nunca. La actriz está casada con el también actor Erik Hayser, con quien se deja ver muy enamorada.

En diciembre de 2020, Fernanda y su esposo recibieron a Liam, su primer hijo, quien trajo mucha alegría a la familia, pero al poco tiempo de dar a luz, la actriz debió ser hospitalizada para ser intervenida quirúrgicamente tras presentar una fuerte hemorragia obstétrica, situación que la tuvo al borde de la muerte.

Fernanda presume cuerpazo en look perfecto para vacaciones

Hoy, a más de un año de la complicada situación, la actriz se muestra relajada y feliz, como lo demostró con su última publicación en Instagram, en la que escribió: "Regrésenme a Acapulco. A las risas, los bailes de Pepo, la comida deliciosa, los momentos con Liam, pero sobre todo (...) junto a estas personas que amo".

La actriz se ve más relajada y feliz. Foto: IG @fernandacga

Luego de su embarazo, la actriz, que también fue parte de la exitosa serie "Monarca" de Netflix, se enfrentó a diversos obstáculos, como el no sentirse con la figura deseada, por lo que en diversas ocasiones dio a conocer en sus redes que se sometería a un régimen de dieta balanceada, nuevas rutinas de ejercicio y otros tratamientos, los cuales parecen haber dado grandes furtos, pues sin duda presume cuerpazo.

"Hace mucho tiempo no me sentía tan bien conmigo y con mi cuerpo. Ha sido un proceso de mucha disciplina y amor propio pero estoy muy orgullosa porque siento que me he recuperado como mujer al trabajar en la mejor versión de mi", escribió en una publicación anterior en la que se luce con un coqueto bikini que destaca por su colorido diseño que incluye un moderno pareo.

Fernanda afirmó que no es que su "cuerpo antes estuviera mal, ni fuera menos hermoso sino porque he buscado el cuerpo que a MI me hace sentir en armonía, el cuerpo que YO decido tener, no el que nadie me impone", convirtiéndose en ejemplo para muchas mujeres, pues nadie puede negar que se ve más bella que nunca.

Fernanda Castillo conquista con su coqueto bikini de colores. Foto: IG @fernandacga

