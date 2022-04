Las 5 actrices argentinas que conquistaron el Cine de Oro con su belleza y hermosa silueta

El Cine de Oro dio la oportunidad a grandes figuras como las divas María Félix y Dolores del Río de brillar y ser reconocidas a nivel internacional, pero ellas no fueron las únicas que destacaron en la pantalla grande en aquella época, pues muchas extranjeras conquistaron con su belleza, y hoy te presentamos a 5 argentinas que triunfaron en la cinematografía nacional.

La llamada Época de Oro del Cine Mexicano es un periodo que comenzó en el año 1936, con el estreno de la cinta "Allá en el Rancho Grande" y se tiene considerado que culminó en 1956, exactamente 20 años después, lapso en el que muchas actrices dejaron su huella, como las que te presentamos a continuación.

Libertad Lamarque

Libertad Lamarque Bouza nació en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, el 24 de noviembre de 1908, además de ser una exitosa actriz, fue cantante. Su debut en cine ocurrió en 1930 cuando protagonizó un filme mudo, "Adiós, Argentina", de Mario Parpagnoli, mientras que en 1933 intervino en la primera película sonora argentina, "¡Tango!", junto a Tita Merello.

Libertad Lamarque hizo una exitosa carrera en nuestro país. Foto: Especial

Lamarque abandonó Argentina y llegó a radicar a México junto a su esposo. Vivieron de forma temporal en la Casa Latinoamericana, un hotel en la Ciudad de México donde se hospedaban otras figuras argentinas que estaban en el exilio, y al poco tiempo, consiguió trabajo en "El Patio".

En 1947 había protagonizado sus dos primeras películas mexicanas, "Gran Casino" y "Soledad". La primera fue dirigida por Luis Buñuel y Libertad actuó junto a Jorge Negrete, sin embargo, no obtuvo el éxito esperado. Una de sus primeras producciones más exitosas fue "La loca" (1951).

Rosita Quintana

Trinidad Rosa Quintana Muñoz, mejor conocida como Rosita Quintana, nació en Buenos Aires, Argentina, el 16 de julio de 1925, y además de ser cantante y actriz fue una reconocida compositora. Desde niña tuvo interés por el canto, gracias a la influencia de su abuela, Carmen Alonso, guitarrista e intérprete de tango.

Rosita Quintana fue una destacada cantante de rancheras. Foto: Especial

Fue gracias a Jorge Negrete que llegó a nuestro país, pues el cantante y actor la escuchó en una gira por Sudamérica, y la invitó a México, en donde debutó en el famoso Centro Nocturno "El Patio" en 1947, al obtener gran éxito y aceptación decide quedarse.

Quintana debutó como actriz en 1948 con la película "La santa del barrio" del director Chano Urueta, a la que siguieron pequeños papeles en otras cintas como: "Ay Palillo no te rajes!". Pero sería hasta el año siguiente que el público comienza a identificarla por su trabajo en cintas de Germán Valdés "Tin Tan", como "Calabacitas tiernas", "Soy charro de levita" y "No me defiendas compadre".

Rosario Granados

Rosario Fiaschi Granados, conocida como Charito, nació en Buenos Aires, Argentina el 12 de marzo de 1925. De padre chileno y madre mexicana, mostró interés por la actuación desde muy joven, y después de una corta carrera en el teatro y el cine argentinos, decide viajar a México, gracias a la invitación que le hiciera el "Cantinflas", con quien se dice tuvo un hijo, debutando en la película "Rosa de las nieves" (1944).

Rosario Granados conquistaba con su bello rostro. Foto: Especial

Su primer cinta en nuestro país no tuvo mucho éxito, pero a esta le siguieron otras actuaciones junto a Negrete, en la película "Camino de sacramento" (1945) y "Canaima" (1945). En poco tiempo Rosario logró ser reconocida y era considerada para grandes proyectos, uno de ellos en 1947, con dos figuras de renombre: Arturo de Córdova y María Félix en "La diosa arrodillada".

Para 1948 comparte créditos con Miroslava Stern y Carmen Montejo en "Secreto entre mujeres", y su consagración la logra con tres películas definitivas en su carrera: "El dolor de los hijos" (1949) de Miguel Zacarías, alternando con Fernando Soler y por la que logra nominación al Ariel, "El gran Calavera" (1949), dirigida por Luis Buñuel y en la que trabaja nuevamente con Fernando Soler, e "Inmaculada" (1950) de Julio Bracho.

Niní Marshall

Marina Esther Traveso nació en Buenos Aires, Argentina, el 1 de junio de 1903, conocida por su nombre artístico de Niní Marshall, fue una actriz, guionista y comediante, que llegó a México exiliada y se estableció en la Casa Latinoamericana, donde se encontró con Libertad Lamarque, con la que mantuvo una íntima amistad.

Niní Marshall trabajó junto a grande figuras de la época. Foto: Especial

Su primer trabajo mexicano luego de su exilio fue junto a Joaquín Pardavé en "Una gallega baila mambo", nunca estrenada oficialmente en Argentina. Entre 1950 y 1951, Marshall filmó en tierra azteca cuatro películas. Retomó al género de la sátira cuando decidió filmar en 1952 "Amor de locura", considerada una de sus mejores cintas mexicanas.

En 1953, la bella actriz intervino en "Reportaje", una película en donde compartió créditos con las grandes figuras de la época como Jorge Negrete, María Félix, Arturo de Córdova, Dolores del Río y Pedro Infante. El último trabajo en México fue "Dios los cría", una comedia de 1953.

Nelly Montiel

Nelly Montiel, cuyo nombre real era Nelly Tusnelda Iberer, nació en Argentina en 1919. En su país natal era conocida con el nombre de Nelly Edison. En México fue encasillada en personajes de mujeres fatales y damas de sociedad, pues contaba con una belleza muy especial, sin embargo murió muy joven en un terrible accidente.

Nelly Montiel murió muy joven en un accidente de auto. Foto: Especial

A mediados de los años cuarenta, debido al auge que tenía la industria del cine, Montiel decide probar suerte en México. Su primera incursión formal dentro del cine mexicano fue con la cinta "El secreto de la solterona" (1945) de Miguel M. Delgado, pero fue hasta el siguiente año que el público la empezó a identificar gracias a sus papeles en "El socio", dirigida por Roberto Gavaldón y "Campeón sin corona" de Alejandro Galindo, con David Silva y Amanda del Llano.

En 1947 formaría parte del equipo integrado por los actores Sofía Álvarez, Pedro Infante y René Cardona, que filmaban dos películas simultáneas, una dirigida por Miguel Zacarías, "Si me han de matar mañana" y otra por Joaquín Pardavé, "La barca de oro".

SIGUE LEYENDO:

Las 5 actrices españolas que conquistaron el Cine de Oro con su belleza