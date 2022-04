Kurt Cobain: la inquietante carta de suicidio a 28 años de su muerte desata teorías

No fue hasta 3 días después cuando se encontró el cuerpo de Kurt Cobain, pero el 5 de abril de 1994 es la fecha en la que se data oficialmente la muerte del líder Nirvana, quien según la versión oficial de la policía, se habría encerrado en el invernadero de su casa en Seattle, Estados Unidos; trabó la puerta y comenzó a escribir su carta de despedida; luego, se recostó en el piso y apoyó una escopeta Calibre 20 en su pecho con la punta del cañón en su barbilla para apretar el gatillo.

Los estudios toxicológicos demostraron que el artista tenía grandes dosis de heroína en su sangre.

El cantante de 27 años dirigió la carta a su amigo imaginario de la infancia, Boddah, misma que estaba escrita en tinta roja, tenía varias oraciones tachadas y la escritura parecía volverse más apresurada en la segunda mitad.

No obstante, a raíz de su suicidio y la inquietante nota han surgido varias teorías. Una de las más inverosímiles cuenta que Cobain sigue entre nosotros. Según varias personas, "se ha visto" al ex cantante de Nirvana por varios puntos del norte de Estados Unidos. Sin embargo, no hay fotos o videos que lo comprueben.

Algunos otros dicen que la carta de suicidio de Cobain en realidad era un borrador sin terminar destinado a su banda, una especie de nota de ruptura que señalaría el final de Nirvana y una nueva dirección para su carrera musical, pues ya estaba en conversaciones con Michael Stipe de R.E.M. para trabajar juntos.

Los que son partidarios de esta teoría probablemente también piensan que la segunda mitad de la nota de Kurt fue falsificada por su esposa Courtney Love.

En el documental "Kurt & Courtney" (1998), Tom Grant, un investigador que Courtney contrató para localizar a Cobain antes de su suicido, afirma que Love solo lo contrató para investigar, y que en ningún caso debía ser considerada como sospechosa. Sin embargo, su teoría apunta a que el exlider de Nirvana sí fue asesinado en una conspiración orquestada por ella y que el caso debía reabrirse.

Lo que es cierto es que un mes antes de la tragedia, Kurt tomó una sobredosis de champán y Rohipnol en una habitación de hotel en Roma. Se tragó 50 pastillas y dejó una nota. Inicialmente, se describió el incidente como un accidente, pero luego se reveló que fue un intento de suicidio que el propio Cobain negó.

"Se encontró una nota", dijo la manager de Courtney Love, Janet Billig, "pero Kurt insistió en que no era una nota de suicidio. Simplemente tomó todo su dinero y el de Courtney e iba a huir y desaparecer".

