Huillo: Quién es el niño con autismo que cantó junto a Coldplay en el Foro Sol

Coldplay se distingue por hacer cada presentación memorable, por lo que sus conciertos en México no se pueden quedar atrás. Así que en su presentación del 3 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México tuvieron un invitado. Huillo, un niño muy especial se robó la noche.

Pero no fue la primera vez que Huillo veía a ColdPlay. El 14 de abril de 2016 la banda hizo una presentación en el mismo recinto de la capital mexicana. Cuando empezó a sonar la canción Fix You comenzó, en ese entonces con 6 años de edad, empezó a llorar de emoción. Esa noche su padre capturó el momento en un video que compartió en YouTube y se hizo tan viral que llegó a la banda británica.

Huillo fue diagnosticado con el síndrome de espectro autista desde los 4 años, y después de ver su reacción durante la presentación de ColdPlay ese año, sus padres decidieron que debería tomar clases de música para ayudar a su padecimiento. Así es como también empezó una carrera en Youtube, incluso ya compuso una canción llamada “Different Is Okay”.

Sus padres señalan la música le ha servido de terapia a Huillo, incluso lo ha ayudado a interactuar más con las personas, así como entablar una comunicación mejor con quienes lo rodean, teniendo como resultado un mejor desempeño en su vida cotidiana.

Al escenario

Llegó la segunda fecha del concierto de ColdPlay en la Ciudad de México. Todo empezó con la entrega de la banda y la euforia del público no paraba, en eso Chris Martin tomó el micrófono y invitó al escenario a Huillo. Ahora con 12 años se sentó en el piano y con aplomo e inició la interpretación de su canción “Different Is Okay” en compañía de toda la banda lo que arrancó de nuevo la ovación del público, repitiendo el momento de hace 6 años, pero ahora arriba del escenario frente a un Foro Sol repleto.

