Chiquis Rivera baila con atrevido mini vestido y deja poco a la imaginación

Chiquis Rivera dejó boquiabiertos a sus millones de fans en redes sociales, esto luego de que la cantante se luciera en su cuenta de Instagram con un atrevido baile y presumiendo un sensual look de mini vestido con el que dejó poco a la imaginación, demostrando una vez más que es una mujer arriesgada y que ama sus curvas.

La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera acaba de lanzar una nueva línea de su marca de cosméticos y para promocionarla se vistió de Barbie, causando miles de reacciones entre sus seguidores, pero esta vez la intérprete paralizó la red con sus movimientos.

Chiquis deja poco a la imaginación en atrevido look

Rivera compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve luciendo un coqueto look, pues porta un vestido muy corto en color azul con estampado floral en rosa, mismo que combinó con botas y sombrero, pero lo que tiene a todos impactados fue que dejó poco a la imaginación con su atrevido baile.

Chiquis paralizó la red con su look. Foto: IG @chiquis

"@lizzobeeating said it best “Watch out for the big girlsssssssss” Freaky Friday como me lo pidieron" (@lizzobeeating lo dijo mejor "Cuidado con las chicas grandesssssssss" Freaky Friday como me lo pidieron), fue la frase con la que la cantante acompañó el clip en el que se le ve caminando por un pasillo para luego bajar moviendo las caderas.

Al ritmo de la canción "I'll Be" de la rapera Foxy Brown con Jay-Z, Chiquis Rivera elevó la temperatura en redes la noche de este viernes al publicar el video en el que se luce con uno de los bailes más sexys que se le ha visto, y así vuelve a empoderar su figura y deja de lado las críticas por ser una chica curvy.

La cantante tiene a sus fans encantados con el clip. Foto: IG @chiquis

La intérprete de temas como "Baila así" y "El Honor", dejó a sus millones de fans sorprendidos y volvió a confirmar que cuando se trata de lucir sus curvas y hacerlas resaltar, sus atuendos son los mejores, logrando recibir miles de mensajes, pues hasta el momento su clip ha generado más de 4 mil comentarios y 119 mil "me gusta".

La hija Jenni Rivera tuvo su primera aparición en televisión en el reality "Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C" y en "I Love Jenni", entre los años 2009 y 2013. Para el 2014, lanzó su primer sencillo "Paloma Blanca", y hoy se posiciona como una de las cantantes de banda y regional más exitosas.

SIGUE LEYENDO:

Chiquis Rivera sorprende con atrevido look rosa y melena rubia al estilo Barbie

Chiquis Rivera: 2 looks blancos con los que enciende pasiones ideales para mujeres curvy