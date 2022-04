Chiquis Rivera: 2 looks blancos con los que enciende pasiones ideales para mujeres curvy

La cantante Chiquis Rivera, hija de la fallecida "Diva de la Banda", confirmó su gusto por la moda en su más reciente participación en los Latin AMAs 2022, evento en el que dio cátedra de estilo para mujeres curvy al lucirse en dos coquetos y ajustados looks en color blanco con los que encendió las pasiones.

Chiquis asistió al evento y se dejó ver con tres diversos atuendos, primero en un entallado vestido negro, y después en dos atuendos blancos con los que robó miradas. Los Latin American Music Awards 2022 se celebraron la noche de este jueves en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, en Estados Unidos.

Chiquis impone moda en ajustados looks blancos

Fue la noche de este jueves cuando Chiquis dejó sin aliento a más de uno de los asistentes al evento y a los usuarios en redes que seguían la premiación al dejarse ver en dos coquetos y ajustados looks en color blanco con los que presumió sus curvas e impuso moda.

La cantante encendió el evento con su atrevido look. Foto: IG @chiquis

"El look para el opening de @latinamas!", fue la frase con la que acompañó un video en el que se le ve luciendo un conjunto ajustado de pantalones de agujetas a los lados, que permitían lucir sus piernas, el cual combinó con un body de escote pronunciado y una chamarra, todo en tela de látex.

En un segundo clip, que publicó en Instagram con el texto: "Look #3 = PERFORMANCE de “Quiero Amanecer Con Alguien” en los @latinamas!", se le pudo ver luciendo un jumpsuit de pantalones con talle alto y estilo acampanado, que llamó la atención por sus mangas largas y su corpiño cruzado que permitió ver parte de su abdomen.

Con estos looks en color blanco la intérprete da cátedra de estilo y demuestra que las chicas de talla plus o llamadas curvy no deben temer a los colores claros, pues sin duda Chiquis vistió con el tono de forma sensual y moderna, confirmando su gusto por los autuendos sensuales.

Chqiuis impone moda con su ajustado outfit blanco. Foto: IG @chiquis

La hija de "La Diva de la Banda" tuvo su primera aparición en televisión en el reality "Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C" y en "I Love Jenni", entre los años 2009 y 2013. Para el 2014, lanzó su primer sencillo "Paloma Blanca", un tributo a su madre que falleció en diciembre de 2012.

Janney Marín Rivera, nombre real de la intérprete, hoy se posiciona como una de las más exitosas representantes femeninas del género banda y regional, y también como una influencer e ícono de moda para chicas curvy, pues tan sólo en su cuenta de Instagram tiene 5.2 millones de seguidores.

SIGUE LEYENDO:

Estos son los pantalones de Chiquis Rivera que todas las mujeres curvy necesitan

Chiquis Rivera presume escote en coqueto outfit y el peinado en tendencia para primavera: FOTOS