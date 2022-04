Así reaccionaron los hijos de Ricky Martin al enterarse que su papá es famoso

No debe ser fácil ser Ricky Martin y saber que sus hijos no tienen a un padre normal, con un empleo de los habituales donde no deben ocultarse de fotógrafos y a veces usar vestimenta que los oculte de los fans en las calles.

Ricky Martin tiene el beneficio de que algunos años más podría haber ocultado, de sus propios hijos, su fama. Sin embargo, ellos ya lo saben y con su mentalidad inocente de 13 años les debe haber sido muy difícil descubrir el hecho de que alguien tan cercano a ti sea un ídolo para otras personas.

Ricky Martin, su pareja y sus hijos gemelos.

Desde que son muy pequeños los gemelos de Ricky Martin lo acompañan a casi todos sus conciertos, siempre lo veían actuar y cantar arriba del escenario, aunque nunca se habían dado cuenta de la dimensión de su fama. Llegó una vez el día, en el que el interprete puertorriqueño pensó que ya tenían la edad suficiente y les dijo que fueran al frente del escenario y que se sentaran junto al público para que pudieran disfrutar del show completo.

Las primeras palabras de Valentino y Matteo que desde luego fueron con sorpresa fueron “Papi, eres Ricky Martin”. Al escuchar esto el boricua les dijo: “No soy Ricky Martin, soy su padre”. Aunque ellos le volvieron a repetir la misma frase, quedaron atónitos. Desde entonces todo cambió.

Valentino y Matteo, rápidamente se convirtieron en sus críticos más severos. Siempre le comentan las partes de las canciones que no les gustan o los pasos de baile que según ellos no debería de hacer. Ricky Martin asegura que es muy difícil escucharlos pues él toma su opinión muy en serio y a veces pueden ser crueles