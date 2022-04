¿Pleito entre conductoras? Vanessa Claudio revela la VERDAD de su salida de Venga la Alegría | VIDEO

Desde que Vanessa Claudio salió de 'Venga la Alegría', los rumores de una posible enemistad con alguna de las conductoras del matutino comenzaron a circular, y aunque en diversas ocasiones la ahora conductora de 'Al Extremo' ha señalado que esto es una mentira, finalmente decidió romper el silencio.

Fue durante una de las emisiones de Pinky Promise que Vanessa Claudio fue cuestionada al respecto, ante lo cual no mostró sorpresa, pues aseguró que es algo que siempre le preguntan, no obstante, la respuesta no fue la esperada, ya que la también modelo dijo que su salida no se debió a ningún pleito.

Resulta que en ese tiempo, Vanessa Claudio audicionó para ser la conductora principal de un programa de moda, que es un tema que a ella siempre le ha apasionado y para su sorpresa, fue la elegida para encabezar dicho proyecto.

"Cuando me dicen que me quedé en 'Este es mi estilo' me quedé seria primero (...) y me dice después el chico 'o sea, te estoy diciendo que vas a ser titular' y ya a la media hora empecé a llorar y todo y fue muy lindo", recordó Vanessa Claudio.

La puertorriqueña señaló que era muy feliz en VLA, aunque se dio cuenta que había cumplido su periodo en el show y era momento de buscar nuevas oportunidades.

Así que ya que la aspiración de cualquier conductora es tener su propio programa, Vanessa Claudio tuvo que tomar una decisión importante en su carrera: dejar 'Venga la Alegría' para conducir 'Este es mi estilo'.

Aún así, la sexy conductora reconoció que todo ese cambio fue un reto, por lo cual aclaró que sí llegó a extrañar el matutino, especialmente por toda la estabilidad y energía que representaba.

Sin embargo, al salir de VLA se dio cuenta que había un mundo de posibilidades que no había explorado y que le hubiera encantado cultivar desde entonces.

En este sentido, señaló que se siente muy a gusto en 'Al Extremo', ya que el horario de este programa le permite también procurar sus redes sociales, en las cuales se mantiene muy al pendiente de lo que sus seguidores le solicitan, subiendo así diversas imágenes y consejos a su página de Facebook.

