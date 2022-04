Karely Ruiz hizo enfurecer a la esposa de Poncho De Nigris EN VIVO: "Es una estupidez"

Karely Ruiz ha tomado relevancia los últimos días debido a su relación con Andrés García, a quien visitó antes de que fuera hospitalizado. A causa de su popularidad, los usuarios de redes sociales han comenzado a recordar algunas de sus polémicas, una de ellas la protagonizó con la esposa de Poncho De Nigris, Marcela Mistral, durante un programa en vivo.

Hace un par de años, Alfonso de Nigris Guajardo, nombre completo de la celebridad, condujo un programa en la cadena Multimedios llamado ‘Mitad y mitad’, en donde los concursantes buscaban el amor. En aquella emisión, Marcela era jurado, mientras que la ahora modelo de OnlyFans fungió como una de las participantes.

Así fue la pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral

Durante uno de los episodios, Marcela Mistral cuestionó a la influencer sobre cuántos seguidores tenía en redes sociales y cuál era el tipo de contenido que subía para acumular, en ese momento, más de un millón de seguidores. "¿Eres influencer?, ¿Qué vendes?, ¿Qué anuncias?", cuestionó la esposa del conductor regiomontano muy molesta.

Karely, quien en ese momento tenía 18 años, contestó que no vendía nada, por lo que la conductora volvió a insistir por qué se presentaba como influencer. Las reacciones y respuestas de la joven hicieron enfurecer a Mistral, quien estuvo a punto de irse del programa, sin embargo, las súplicas de Poncho lo evitaron.

“A mí me cae muy mal que se hagan patos todos, yo no apoyo, yo no normalizo. Es una estupidez ese juego. Por gente como tú no dejo que mis hijos entren a internet. Se acabó”, le recriminó Marcela Mistral durante el programa en vivo, en el cual se negó a calificar a Karely.

La esposa de Poncho De Nigris insistió que la modelo y actriz no tenía nada qué hacer en el juego y le pidió que ya no le contestara, ya que la conductora aseguraba que Karely Ruíz la estaba retando y que tenía una pésima actitud, por lo que se negó a seguir hablando con ella.

¿Quién es Karely Ruiz, modelo de OnlyFans?

Antes de su polémica con Andrés García, la modelo de OnlyFans ya era conocida en su natal Monterrey, Nuevo León, pues es uno de los talentos de Multimedios, televisora en la que ha aparecido en diferentes programas. Karely Ruiz, de 21 años, es famosa en redes sociales por subir su contenido a la plataforma para adultos, y gracias a los ingresos que recibe de esta página ha podido mantener a su familia.

Karely Ruiz es estrella de Multimedios Foto: IG @karely_ruiz_gf

