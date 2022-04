¿Andrés García quiere a Karely Ruiz en su bioserie?; así le hizo "casting" a la modelo de OnlyFans| VIDEO

Después de que se desatara una polémica entre Andrés García y la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, el actor del cine mexicano subió un video en sus redes sociales en el que reveló que la joven de 21 años, podría aparecer en su próxima bioserie. El galán de telenovelas mostró como fue la convivencia con la también actriz.

La semana pasada una revista de espectáculos dio a conocer que García, de 80 años, había sido ingresado al hospital después de recibir la visita de Karely, en su casa de Acapulco, Guerrero. La publicación indicó que el protagonista de 'Pedro Navajas' pasó unos momentos muy gratos con la modelo, quien supuestamente acudió para una entrevista.

Así fue la reunión entre Andrés García y Karely Ruiz

En su canal de YouTube, Andrés García compartió con sus seguidores cómo fue la reunión con el talento de Multimedios, quien apareció en bikini disfrutando de la casa del histrión de cine y televisión. Durante su encuentro, se lanzó la sugerencia para que Karely sea parte de la bioserie de quien fue galán de la pantalla grande.

Karely visitó a Andrés García Foto: Facebook @OficialKarelyRuiz

El protagonista de 'Tú o nadie' le propuso a Ruiz asesorarla en su carrera como actriz, pues indicó que en el medio hay muchos directores que no saben aprovechar el talento de los artistas. "Cuando tengamos más tiempo, si quieres te doy unos consejitos para la actuación. No es tan difícil, lo único es que el cine, el teatro y la televisión está lleno de pendejos, que no son actores, creen que son directores, y entonces confunden a los actores".

"Estás muy guapa, muy muy guapa la verdad, estás como la canción de José José, 'tienes todo y sin medida'", le dijo Andrés García, quien miró de arriba abajo a la joven modelo, a la que también le pidió que se diera una vuelta. Karely Ruiz aceptó tomarse fotos en bikini en las piernas del actor, mientras este no paraba de mirar su curvilínea figura.

Andrés García declaró que aún no sabe cuando comenzará a rodas su serie, debido a que aún hay restricciones sanitarias, pero no descartó la posibilidad de que la modelo de OnlyFans aparezca.

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Ruiz es una modelo, influencer y actriz, que se ha dado a conocer por ser parte del programa 'Es Show' que se transmite por Multimedios. También, se hizo viral el año pasado debido a que declaró que gracias a OnlyFans ha podido mantener a su familia, ya que no sólo ha podido darle dinero a sus cuatro hermanos, también les compró casa y auto sus padres.

Nació en Monterrey, Nuevo León, el 28 de octubre del 2000, y se dedica al modelaje y actuación, pues ya tuvo varias participaciones en la televisión regia.

