¿Besos y caricias? Karely Ruiz revela TODO lo que hizo con Andrés García antes de "mandarlo" al hospital

La modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, rompió el silencio después de que fuera relacionada con el padecimiento que mandó al hospital a Andrés García. La joven de 21 años, reveló todo lo que hizo durante su visita a la lujosa casa del conocido galán de cine y televisión.

Fue en el programa 'Es show', de la cadena Multimedios, que la también actriz confesó que se siente "poquito" culpable de que el actor de 80 años haya terminado en el hospital, después de que se presentó en su mansión de Acapulco, Guerrero, para conocerlo y hablar con él sobre su posible integración a su bioserie.

"Como no va a ir al hospital con todo esto", dijo Karely durante su "entrevista" en el programa de entretenimiento que se ha caracterizado por tener un tinte cómico e irreverente.

Karely Ruiz visitó a Andrés García Foto: @andresgarciatvoficial

Karely Ruiz habla de su encuentro con Andrés García

Las palabras de la modelo provocaron risas entre los asistentes, pero también más dudas sobre lo que hizo con Andrés García, quien se ha caracterizado por su galantería. El conductor, Ernesto Chavana, le cuestionó de forma cómica cómo fue su encuentro con el protagonista de 'Pedro Navajas'.

"Yo se que hay bombas que ayudan a que a cierta edad el corazón alcance el ritmo que se necesita. ¿Conoció usted la bombita de Andrés?", preguntó el presentador a Ruiz, quien se limitó a decir que "todavía no". Chavana volvió a cuestionar si estuvo cerca de apreciar la prótesis peneana, que el actor se puso tras su cáncer de próstata; a lo que la modelo contestó que no.

"Estuve con él, no cualquiera", dijo Karely Ruiz al reiterar que tiene un 50 por ciento de culpabilidad en la hospitalización de García, de 80 años, no obstante, la estrella de OnlyFans negó que en su encuentro hubieran besos y caricias. "Entonces usted no tiene por qué ser culpable", dijo el conductor de 'Es Show', por lo que la joven contestó "pero ahí salió en la revista que fui yo".

Andrés García es hospitalizado tras la visita de la modelo de OnlyFans

El pasado 9 de abril, Andrés García fue hospitalizado de emergencia, aunque se manejó que se encontraba grave de salud, el actor salió a desmentirlo e indicó que sólo recibió dos unidades de sangre y que esto era un proceso de rutina. Más tarde, se dio a conocer que previó a su intervención había recibido la visita de Karely Ruiz.

