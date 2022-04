"Estás muy equivocado": Mariana Echeverría defiende a MCDR; pone en su lugar a hater del programa

Este viernes 29 de abril, la guapa conductora de televisión, Mariana Echeverría se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de defender al programa Me Caigo de Risa, lugar en el que es una de las integrantes más queridas.

Fue en su perfil en Twitter en donde la guapa conductora se tomó uno minutos de su tiempo para responder a un internauta que cuestionaba quiénes veían el programa de Faisy y que el pasado jueves 28 de abril transmitió su episodio número 300.

A pesar del fuerte señalamiento, la colaboradora del programa Hoy no se guardó nada y le respondió al hater; la respuesta de la famosa se volvió viral recibiendo un sin fin de aplausos entre los espectadores.

Todo comenzó cuando un usuario en Twitter preguntó quién veía televisión abierta, asegurando que posiblemente sea gente con "menos recursos". Aseguró que esa es la razón de éxito de programas como Me Caigo de Risa.

"¿Quién en su sano juicio ve televisión abierta? Ya me acordé solo le gente menos recursos. Por eso programas como el de Albertano o Me Caigo de Risa", escribió.

Ante ello, Mariana Echeverría retomó el mensaje y dijo que el internauta estaba muy equivocado, pues la gente que sintoniza todas las noches Me Caigo de Risa tiene "ganas de reír" y "de pasar un rato".

Finalmente, la integrante de La Familia Disfuncional agradeció que ese tipo de personas no vean Me Caigo de Risa ya que se limitan a tirar hate; aquí su respuesta.

"Pues estás muy equivocado, lo ve gente que tiene ganas de reír, ganas de pasar un buen rato compartiendo con la familia, lo ve gente que tira buena onda por que así es un Me Caigo de Risa y no gente que tira hate como tú, así que agradezco que no seas nuestro público", sentenció.