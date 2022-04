Esta fue la decisión que tomó Liliana Rodríguez, la hija de José Luis 'el Puma' Rodríguez, a un año de su intervención quirúrgica

Liliana Rodríguez es una actriz y cantante venezolana, hija del reconocido cantante José Luis ‘El Puma’ Rodríguez y de Lila Morillo. A sus 55 años, se ha destacado por la participación en varias telenovelas y series. Hace aproximadamente un año, la hija más grande del Puma, tomó una decisión que cambió por completo su vida.

El pasado martes, la actriz protagonista de telenovelas como ‘Gata Salvaje’ o ‘Aguacerito’, cumplió años y recibió hermosos mensajes de parte de su madre, Lila Morillo, y de su hermana, Lilibeth Rodríguez. Sin embargo, no tuvo el saludo de su padre, ya que, desde hace años no tiene buena relación y están distanciados. Esto, no le impide continuar con su carrera en la música y en la actuación.

Liliana Rodríguez, tiene una hija llamada Galileo, con quien comparte gran parte de su vida. Además, hace unos días, la bella actriz se hizo presente en el programa de televisión ‘Mesa caliente’ donde dio detalles de cómo fue someterse a una operación hace un año atrás. A partir de ahí, su vida cambió por completo.

La hija del Puma Rodríguez, Liliana, hace un año, decidió realizarse una manga gástrica debido a los problemas de sobrepeso que presentaba, según la actriz. Agregó, además, que nunca más será gorda y que ha comenzado a cuidarse en las comidas. En total, adelgazó 34 kilos y se siente muy renovada con el cambio en su cuerpo.

Así quedó Liliana Rodríguez tras su operación. Fuente Instagram @lilianarodriguezmurillo

Por otro lado, Liliana Rodríguez, manifestó que para salir de ese duro momento, lo hizo con el apoyo de Dios y prometió nunca más estar con problemas de salud. También, se lamentó por no haberlo hecho antes. En su cuenta de Instagram, compartió imágenes de lo que fue su intervención hace un año atrás y en cómo terminó luego. Recibió mucho apoyo por el posteo y agradeció a quienes pudieron hacer posible la operación.