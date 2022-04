Raúl Velasco: Así puso nervioso a Luis Miguel con esta incómoda pregunta

Raúl Velasco y Luis Miguel lograron entablar una relación más que cercana a lo largo de sus respectivas carreras, sin embargo, esto no evitó que el polémico conductor de “Siempre en Domingo” hiciera de las suyas pues durante una entrevista logró incomodar a “El Sol” haciéndole una pregunta que no le gustó nada, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo es que fue este bochornoso episodio.

Como bien se sabe, fue a principios de la década de 1990 cuando Luis Miguel decidió dejar de hacer apariciones ante los medios para hablar de su carrera pues en cada ocasión que tenía a un periodista enfrente siempre salían a relucir las preguntas sobre todas las polémicas que giraban en torno a su vida personal como la desaparición de su madre, la relación con su padre, su paternidad de Michelle Salas o sus múltiples romances.

Pese a que Luis Miguel le cerró las puertas prácticamente a todos los medios, al único que decidió darle una entrevista fue a Raúl Velasco y lo hizo en nombre de su amistad, dicha charla fue realizada en el escenario del Auditorio Nacional en 1994.

Raúl Velasco llegó a entrevistar a Luis Miguel desde su casa en Acapulco. Foto: Especial

En esta plática entre el intérprete de “La Incondicional” y el presentador de “Siempre en Domingo” se hablaron de todos los temas relacionados con la carrera del cantante y una vez que se agotaron, el icónico presentador se vio obligado a llegar al terreno de las polémicas personales y lanzó una pregunta sobre Michelle Salas, la cual, puso evidentemente nervioso al sol.

“Diversas publicaciones periodísticas sacaron nuevamente el chisme que tú eras el padre de la hija de Stephanie Salas, ¿cuál es el comentario de Luis Miguel sobre eso?”, fue el cuestionamiento de Raúl Velasco para el cantante, quien evitó responder la pregunta a toda costa realizando un comentario casi sin sentido debido a sus nervios.

“El comentario no va más allá de lo mismo, que yo he sido un personaje que, a lo largo de los años que llevo como artista, se han dado distintos comentarios, de hecho, como te he dicho, me han “matado” tres veces, se han hecho comentarios de distintas cosas…” fueron las palabras del cantante, a quien le costaba mucho trabajo hilar sus ideas, no obstante, el conductor se apiado de él y le cambió la pregunta y lo cuestionó sobre su concepción de la paternidad ya que hasta ese entonces él había adoptado la figura paterna con sus hermanos, pero ni así pudo evitar cometer un error pues prácticamente negó a Michelle al asegurar que no se sentía listo para ser padre.

Tras este desafortunado momento, la entrevista retomó su camino y concluyó con normalidad, sin embargo, esta fue la última aparición en medios que hizo Luis Miguel en mucho tiempo pues al parecer no le quedaron ganas de dar más declaraciones sobre su vida personal.

Cabe mencionar que luego de algunos años, Raúl Velasco realizó un programa en homenaje a Luis Miguel en el que confesó ya estaban distanciados, pero enfatizó que no fue por un problema sino por la decisión del cantante de mantenerse alejado del ojo público, además, aprovechó para reiterarle su cariño y admiración pues él fue testigo de su evolución artística desde que era tan solo un niño.

