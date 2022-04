Pablito Ruiz revela que su disquera lo “abandonó” tras declararse homosexual

Pablito Ruiz fue uno de los cantantes más famosos a finales de los 80 y se mantiene en la memoria del público por canciones como “¡Oh mamá! Ella me ha besado”, sin embargo, reveló que su carrera se vio afectada luego de que su disquera lo “abandonara” tras hablar abiertamente de su homosexualidad.

Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz, nombre completo del cantante, saltó a la fama a muy corta edad y México fue uno de los países que conquistó con su voz, aunque su ausencia en los escenario desató una serie de rumores fue él quien decidió romper el silencio.

Te puede interesar: Famoso galán de telenovelas tuvo un romance prohibido con bella actriz estando casado, y la embarazó

En 2011 el cantante, de 46 años, se declaró homosexual motivado por la noticia de Ricky Martin tan sólo un año antes donde también habla del tema. Aunque para Pablito Ruiz esto significó un fuerte golpe para su carrera que estuvo a punto de terminar luego de que su disquera le diera la espalda.

Disquera lo "abandona"

En entrevista para “Ventaneando”, Pablito Ruiz reveló que decidió volver a Argentina luego de que su disquera y sus representantes le quitara el apoyo y lo despidiera por ser homosexual, pues por mucho tiempo vendieron una imagen de él para atraer al público.

“Estaba en la cresta de la ola, yo vendí 300 mil copias aquí en México, y después como que me quitaron todo el apoyo, después de haberles dado tanta ganancia (…) Me volví a Argentina, ahí comencé a trabajar, pero sí hubo unos cuatro años que estaba entre México y Miami donde no podía trabajar”, dijo.

Te puede interesar: Famoso actor, primo de Dolores del Río, murió brutalmente asesinado por ser gay

Aunque retomó su carrera con éxito en los escenarios, Pablito Ruiz enfrentó una nueva crisis durante la pandemia de Covid-19 pues tuvo dos ataques de pánico que lo llevaron a tomar diferentes terapias para salir adelante: "La verdad es que hoy en día soy otro".

SIGUE LEYENDO:

Alfredo Adame menospreció a uno de sus hijos por ser homosexual, confesó Mary Paz Banquells

Bella actriz se casó con la primer estrella trans de México y triunfó con Guillermo del Toro

Primera actriz trans mexicana desapareció de la televisión por esta razón