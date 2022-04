Famoso galán de telenovelas tuvo un romance prohibido con bella actriz estando casado, y la embarazó

Al haber participado en varias producciones teatrales, televisivas y hasta cinematográficas, Jorge Salinas es considerado como uno de los actores más relevantes de México y aunque su carrera prácticamente está en pausa a causa de su salud, le dio una tromboembolia pulmonar, su figura siempre representará un antes y un después en nuestro país.

Al tabasqueño se le recuerda mucho por sus apariciones en "Fuego en la sangre", "Tres mujeres", "Las vías del amor", "Mariana de la Noche" y "Sexo, pudor y lágrimas", entre otros proyectos no menos importantes.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para el galán, pues cometió un error garrafal cuando estaba casado con Fátima Boggio, matrimonio que duró de 1995 al 2006; le fue infiel con Andrea Noli con quien tuvo una hija a la que llamaron Valentina.

Jorge Salinas se relacionó con Andrea Noli

Durante su aparición en El minuto que cambió mi destino, Andrea Noli reveló algunos detalles de su relación con Jorge Salinas, como que jamás tuvieron una relación formal

"Tiene una personalidad seductora. Estaba en un muy buen momento de su vida y pues fue una atracción química y nada más. Nunca hablamos del futuro absolutamente nada... Hay veces que entre las personas la química se da y, en muchos casos y sobre todo cuando no hay mucha experiencia y no mides consecuencias, pues caes en esas cosas", mencionó la actriz.

Sin embargo, cuando se enteró que estaba embarazada lo buscó para darle la noticia, pero él simplemente se desapareció. De igual manera recalcó que nunca lo hizo para exigirle algo, pues bien sabía que estaba casado con Boggio, pero era para que supiera que se convertiría en padre.

"Nada más quiero que sepas que estoy muy agradecida porque estoy embarazada de ti, de quien me enamoré. Estoy muy orgullosa que esté esperando un hijo de alguien a quien he amado tanto y sé que no voy a esperar nada de ti...", reveló.

Aunque afirmó que él le reclamó no haberle dicho antes, jamás se volvió a aparecer. Ahora, años después acepta que se arrepiente de muchas cosas y hasta le pidió disculpas a Fátima Boggio de manera pública.

