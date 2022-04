Fey rompe las redes con arnés de cuero | FOTO

Vaya sorpresa que se llevaron los fans de Fey la mañana de este jueves 28 de abril, pues la cantante compartió una nueva foto con la que elevó la temperatura en redes al posar como pocas veces para presumir su estilo y sensualidad con un atrevido arnés de cuero con el que presumió cada uno de sus atributos.

A través de su cuenta de Instagram, Fey afirmó que es la mujer más guapa y con la mejor figura, pues presumió unas piernas de impacto y una mini cintura, que despertaron comentarios como "la más hermosa, "guapa", "el look más sexy" y "hermosa eternamente"; aunque ver opiniones como estas es normal con cada nueva publicación de la intérprete de "Azúcar amargo", en esta ocasión fue por la sensualidad con la modeló.

Con esta nueva foto, la famosa invitó a sus seguidores a seguir la playlist que abrió con sus canciones favoritas del momento. "Nuevo Playlist. Hay días que las canciones se… Vuelven emociones que Vienen y Van", escribió en su publicación. Por supuesto, lo que llamó la atención fue el look con arnés de cuero que utilizó.

En la imagen, Fey aparece hincada y con las piernas ligeramente abiertas, aunque son cubiertas ligeramente por una falda asimétrica en color rojo con tiro a la cadera; para complementar su look, usó una blusa blanca de tirantes con escote 'V' y sobre ella agregó el sensual arnés de cuero con el que arrebató suspiros al mostrar su figura como pocas veces.

Así sorprendió Fey a sus seguidores de Instagram. (Foto: Instagram @fey)

Mientras que como accesorios lució un brazalete, también de cuero y una argolla, así como unos botines negros con los que demostró tener las mejores y más torneadas piernas de todas las famosas. Por otro lado, impuso moda al llevar el cabello con un lacio perfecto en una melena XL y un tanto desenfadada.

Aunque esta foto ya es la favorita de muchos y bien podría ser la portada de un álbum, fue la que Fey seleccionó para la portada de su nueva playlist "Emociones que Vienen y Van" en donde por supuesto se encuentran sus canciones "The way you love me" y "Vienen y Van" del álbum "Vértigo", entre otras. Además, la cantante escogió otros de los temas del momento entre los que se encuentra "As it was" de Harry Styles y "CHICKEN TERIYAKI" de Rosalía.

Esta no es la primera vez que la intérprete de "Comiéndome tus besos" rompe las redes con su belleza, pues siempre tiene los mejores looks, incluyendo aquellos en bikini, con los que siempre causa sensación.

SIGUE LEYENDO

