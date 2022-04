Biby Gaytán se luce como veinteañera; deslumbra con su belleza en vestido blanco | FOTOS

Biby Gaytán es admirada por lucir cada día más joven, pues a sus 50 años la guapa actriz deslumbra con su belleza, como lo confirmó con su más reciente publicación en Instagram en la que se lució como veinteañera con un vestido blanco que combinó con un tocado floral a juego con el look de su hija Ana Paula.

La actriz, que en enero de este 2022 cumplió 50 años, tiene una carrera sólida, aunque se retiró por varios años para dedicarse a su familia. La también cantante deja claro que es una de las más bellas del espectáculo y que el tiempo es su gran aliado, pues cada día rejuvenece y se muestra más hermosa.

Biby Gaytán se luce en vestido blanco

Gaytán compartió este jueves con sus fans una serie de imágenes del desfile de modas al que asistió junto a su hija mayor por motivo de la Fashion Week que se celebra en nuestro país, evento en el que se lució con un vestido blanco de mangas abullonadas.

La actriz presumió gran estilo. Foto: IG @bibygaytan

"Felices de haber disfrutado del desfile de @c.a.n.c.i.n.o @fashionweekmx @paucapetillog", escribió Gaytán, esposa del actor Eduardo Capetillo, para acompañar la serie de instantáneas que publicó en su cuenta de Instagram, donde la siguen 1.5 millones de fans.

En las imágenes se puede ver a la actriz y cantante, que comenzó su carrera a finales de los años 80, luego de ser elegida para formar parte del grupo musical "Timbiriche", luciendo un vestido largo en tono claro, el cual combinó con un tocado de flores y una bolsa en color fucsia.

Biby Gaytán se posiciona como una de las celebridades de la farándula mexicana con mejor estilo para vestir, dando cátedra con cada uno de los looks que luce en redes sociales, y lo confirmó este día con su look que dejó encantados a sus fans, y con el que también demostró que los años no pasan por ella.

Biby se luce con look que la hace ver más joven. Foto: IG @bibygaytan

Afirman que parece hermana de sus hijas

Silvia Gaytán Barragán, nombre real de la actriz, se casó en el año 1994 con el actor y cantante Eduardo Capetillo, con quien tiene 5 hijos, Eduardo (27), Ana Paula (25), Alejandra (22) y los mellizos Manuel y Daniel, de 8 años, con quienes también se ha dejado ver en muchas publicaciones, destacando entre sus hijas por parecer su hermana.

En su más reciente publicación se retrató junto a Ana Paula, quien al igual que su madre lució un atuendo blanco, pero ella combinó una falda larga con una coqueta camisa, y para hacer juego con el atuendo de Biby también llevó un tocado de flores.

Ana Paula es la hija mayor de Gaytán. Foto: IG @bibygaytan

SIGUE LEYENDO:

Biby Gaytán, más bella que nunca, impone moda en el color de temporada y luce como veinteañera

Biby Gaytán: 5 FOTOS que demuestran que no envejece y luce más bella que nunca a sus 50 años