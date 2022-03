Biby Gaytán: 5 FOTOS que demuestran que no envejece y luce más bella que nunca a sus 50 años

La actriz Biby Gaytan no para de sorprender a sus millones de fans en Instagram, pues cada día se muestra más bella y confirma que a sus 50 años parece que el tiempo no pasa por estilo y rostro, pues no envejece y por el contrario parece estar en su mejor momento.

Gaytán es originaria de Chiapas, y comenzó su carrera a finales de los años 80, luego de ser elegida en una audición para formar parte del grupo "Timbiriche". En 1991, realizó su primera incursión en las telenovelas con el papel de Marimar en "Alcanzar una estrella II".

Silvia Gaytán Barragán, nombre real de la actriz, también destacó como solistas con temas como "Mucha mujer para ti" y "Ya no hay más", pero decidió dedicar su vida a su familia y se alejó de los medios por algunos años, regresando a los escenarios con la obra musical "Chicago".

Biby Gaytán no envejece y luce su belleza

Gaytán compartió este lunes una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, donde la siguen 1.5 millones de fans, y en las que se dejó ver con un coqueto look, pues posó con mucho estilo con una blusa de bordado tradicional y jeans, y aunque su atuendo robó miradas, fue lo joven que luce lo que realmente llamó la atención.

Biby confirma su belleza. Foto: IG @bibygaytan

Gaytán se casó en el año 1994 con el actor y cantante Eduardo Capetillo, con quien tiene 5 hijos, Eduardo (27), Ana Paula (25), Alejandra (22) y los mellizos Manuel y Daniel, de 8 años, con quienes también se ha dejado ver en muchas publicaciones, destacando entre sus hijas por parecer su hermana, debido a que no envejece.

Hoy, a sus 50 años, que cumplió el pasado 27 de enero, y con una carrera sólida como actriz, y una labor de madre que la ha llenado de satisfacciones, la también cantante deja claro que es una de las más bellas del espectáculo y que el tiempo es su gran aliado, pues cada día rejuvenece y se muestra más hermosa.

La actriz enamora con sus looks. Foto: IG @bibygaytan

La cantante es comparada con sus hijas por su juventud. Foto: IG @bibygaytan

Impone moda con sus modernos atuendos. Foto: IG @bibygaytan

Posa con mucho estilo en sus redes sociales. Foto: IG @bibygaytan

