Acusan a estrella de Doctor Strange y su pareja de tener relaciones con una adolescente de 13 años

Para nadie es un secreto que Benedict Cumberbatch será el actor de Marvel que se pondrá de moda en los próximos días, ya que el 5 de mayo llega a los cines de todo el mundo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secuela de la exitosa película que se estrenó hace seis años.

Este nuevo filme explorará el mutiverso y las muchasrealidades y variantes de personas que existen tras el fallido hechizo que Stephen Strange lanzó en Spider-Man: No Way Home para evitar que todos recordaran que Peter Parker era el hombre tras el traje del superhéroe arácnido, para ello, echará mano de otros personajes como Wong, America Chávez, el profesor Charles Xavier y la poderosa Bruja Escarlata.

La noticia que opacaría el estreno de Doctor Strange 2

Marvel Studios ha desplegado toda la maquinaria para promocionar esta ambiciosa cinta que se cree podría convertirse en la que tendría más cameos en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Sin embargo, una noticia que se extendió como pólvora esta semana podría opacar el tan esperado estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Y es que el medio Nottinghamshire Post reveló recientemente que una de las actrices que participó en la primera película de Doctor Strange está en la mira de las autoridades por presuntamente haber cometido repetidamente delitos sexuales junto con su pareja en contra de una adolescente de 13 años.

Dicho reporte asegura que -entre 2005 y 2008- la actriz Zara Pythian y su marido, Victor Marke, emborracharon a una adolescente que entonces tenía 13 años y sostuvieron relaciones sexuales con ella. La víctima denunció que la pareja incluso grabó varios de los encuentros.

La actriz y su esposo son reconocidos entrenadores de artes marciales. Foto: IG

zaraphythian

"Sabía que estaba mal, pero simplemente no sabía cómo salir de la situación ni decir nada", señala el medio británico retomando las declaraciones que la joven habría hecho a la policía.

De acuerdo con la BBC, un Tribunal de la Corona de Nottingham, Reino Unido, escuchó las declaraciones de la joven, y entonces ahora se le acusa a la pareja de al menos 14 cargos por tener actividades sexuales con una niña de entre 13 y 15 años. Sin embargo, Zara y Victor niegan las acusaciones que de lo que habría ocurrido cuando aún no estaban casados.

La joven, quien ahora ya es mayor de edad, relató que admiraba mucho a Zara, así que se acercó a ella y a su esposo porque eran unos reconocidos instructores de artes marciales en Reino Unido. En Doctor Strange, de 2016, la actriz interpretó a Brunette Zealot, una poderosa hechicera que había formado parte de los Maestros de las Artes Místicas.

Otros trabajos conocidos de la actriz inglesa que cumplira 38 años el próximo 10 de mayo son Tribal Get Out Alive (2020), Martial Art Roadshow (2020-21), Transit 17 (2019), Street Blood (2019), The dark Kingdom (2018), Outrlawed (2018) y Cannibals and Carper Fitters (2017).

Zara Phytian con el crew de Doctor Strange. Foto: @JayFunk_JD

SIGUE LEYENDO:

Tobey Maguire "sale" en el nuevo póster de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ¡y nadie lo vio!