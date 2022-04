Emilia Guiú: Este fue el trágico final de la rubia más bella y temida del Cine de Oro

Una de las actrices antagónicas más recordadas de la llamada Época del Cine de Oro en México fue sin lugar a dudas Emilia Guiú, quien además de brillar por su calidad interpretativa, también logró destacar gracias a su extraordinaria belleza, por lo que en esta ocasión te diremos qué hizo después de triunfar en la pantalla grande y te mostraremos algunas fotos que demuestran su espectacular belleza.

Emilia Guiú nació en Barcelona, España el 21 de marzo de 1922 y ahí fue donde pasó gran parte de su infancia y adolescencia, no obstante, se sabe que huyó a Francia cuando estalló la Guerra Civil Española, en territorio galo conoció a su primer esposo, Manuel Suárez Ballesteros, con quien procreó a su hijo Emmanuel. Entrada la década de 1940, la familia viajó en barco hasta México donde encontró trabajo como extra gracias a que su compatriota, el director de cine Jaime Salvador contrataba a emigrantes españoles para ayudarlos a salir adelante.

Emilia Guiú encontró en la actuación la forma de sacar adelante a su familia. Foto: Especial

Luego de un par de años realizando pequeños papeles, su belleza y talento histriónico la hicieron destacar y para 1945 ya estaba protagonizando su primera película, la cual se tituló “Nosotros” donde derrochó talento y llamó la atención de otros productores por lo que comenzó a ser requerida para otras cintas donde gracias a su duro imagen pudo consolidarse como una de las villanas más atractivas de toda la industria cinematográfica nacional.

Durante sus mejores años, Emilia Guiú compartió créditos con grandes figuras del momento como Mario Moreno “Cantinflas”, Germán Valdés “Tin Tan”, Ninón Sevilla y Pedro Infante, Arturo de Córdova, Sara Montiel, Elsa Aguirre, Pedro Armendáriz y Carlos López Moctezuma, tan solo por mencionar algunos.

Emilia Guií y "Tin Tan" en "El niño perdido". Foto: Especial

Entre las décadas de 1940 y 1950, Emilia Guiú estuvo casada en dos ocasiones, la primera con Enrique de la Concha y la segunda con Guillermo Méndez, con quien procreó a su hijo "Memo" Méndez Guiú, quien es uno de los productores más reconocidos de la industria del espectáculo en México. Cabe mencionar que a mediados de la década de 1950 nuevamente se divorció y siguió enfocada en su carrera como actriz.

Luego de varios años consolidada como una de las máximas villanas de la Época de Oro del Cine Mexicano, fue en 1958 cuando decidió abandonar su carrera para casarse con Abraham Piceno, con quien se mudó a Estados Unidos y desde entonces se supo muy poco de la actriz, pues fue hasta la década de 1980 cuando regresó al ruedo para tener algunas participaciones especiales en algunas películas.

Sara Montiel y Emilia Guiú. Foto: Especial

En 1990, Emilia Guiú quedó viuda y en los años siguientes concentró sus esfuerzos en escribir sus memorias y para el año 2000 volvió a la actuación dentro de la telenovela “Abrázame muy fuerte”, no obstante, el ritmo de la televisión no resultó de su agrado y terminó abandonando el proyecto. Durante esta época estaba comprometida con William Hieb y decidió regresar con él a California, no obstante, a partir de ese momento su salud de comenzó a deteriorar y tiempo después le diagnosticaron cáncer en el hígado.

Emilia Guiú pasó sus últimos años de vida luchando contra el cáncer. Foto: Especial

Luego de varias operaciones y múltiples tratamientos, esta terrible enfermedad terminó ganando la batalla y Emilia Guiú falleció el 7 de febrero de 2004, estaba cerca de cumplir 82 años y se dice que dejó un mensaje de agradecimiento a México por haberle dado la oportunidad de tener “una vida maravillosa”.

SIGUE LEYENDO:

Pedro Infante: Esta era la mayor inseguridad del máximo galán del Cine de Oro

Flor Silvestre: Así de bella lucía la abuelita de Ángela Aguilar cuando debutó en el Cine de Oro