Andrea Escalona recuerda a su mamá Magda Rodríguez con inédita FOTO: "Me haces muchísimas falta"

Andrea Escalona conmovió a sus seguidores esta mañana, después de publicar en su cuenta de Instagram una foto inédita junto a su mamá, Magda Rodríguez, quien fue productora del programa 'Hoy' y falleció sorpresivamente el 1 de noviembre de 2020. Con esta nueva imagen, también dio a conocer cuanto la extraña a ya casi dos años de su pérdida.

La conductora del matutino de Televisa ha expresado en diferentes oportunidades lo difícil que ha sido para ella la muerte de su mamá, quien fue la responsable de que hoy esté al frente del programa, compartiendo créditos con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes tiene varios años siendo las estrellas de esta emisión.

Andrea Escalona recuerda a su mamá

La mañana del martes, Andy, como le dicen de cariño sus fans y compañeros, compartió con su más de 2.1 millones de seguidores una foto junto a Magda. En la hermosa postal, madre e hija aparecen sonriendo en la cámara, lo que volvió a demostrar que tenían una excelente relación, la cual también dejaban ver en sus interacciones dentro de 'Hoy'.

"Me haces muchísimas falta oyes", fue la frase con la que Escalona, de 35 años, posteó la foto en la que se le ve en un día caluroso vistiendo un vestido negro, mientras que su mamá modeló una pieza similar pero en tono rosa. Ambas combinaron su vestimenta de ropa con unos tenis de la marca gucci.

Esta no es la primera vez que Andrea comparte con sus fans su pesar tras la pérdida de su mamá, pues constantemente hace declaraciones ante medios o sus seguidores sobre sus sentimientos. En una entrevista indicó que Magda en ocasiones se le aparece en sueños e indicó que “A veces siento que me habla, que me regaña".

¿Quién era Magda Rodríguez?

Magda Rodríguez era una productora de televisión mexicana que hizo grandes proyectos para la pantalla chica, tales como 'Guerreros 2020','Laura sin censura' y 'Enamorándonos'. También estuvo a cargo del programa 'Hoy' hasta el día de su muerte en 2020.

El 1 de noviembre del 2020, la productora fue hallada sin vida en su domicilio ubicado en la Ciudad de México. De acuerdo a las autoridades, la causa del fallecimiento se trató de un shock hipovolémico derivado de un sangrado en el tubo digestivo.

