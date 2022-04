'Vieja ridícula': Karla Panini y Américo Garza se hacen tatuajes iguales y las redes no perdonan

Karla Panini y Américo Garza son una de las parejas más polémicas y odiadas en el mundo del espectáculo, esta vez fueron blanco de críticas debido a que se hicieron tatuajes iguales con parte de su historia de amor que también fue motivo de mofa para los internautas en redes sociales, pues es por ello que han permanecido en el ojo del huracán.

La comediante mexicana ha sido protagonista de memes con los que los internautas expresan el odio que tienen hacia ella desde que se reveló la traición a Karla Luna, quien fuera su gran amiga y comadre, pues tuvo un romance con su esposo cuando aún estaban casados y ellas trabajaban juntas.

“Este tipo de certeza llega, pero sólo una vez en la vida”, esta es la frase que la pareja se tatuó aunque en inglés en el brazo junto a donde tienen otros con la fecha de su boda el 12 de junio de 2016 y las iniciales “AIKY” de ambos: Américo Israel y Karla Yvette.

Además Karla Panini también se tatuó el número "856" que desató una serie de teorías entre los usuarios de Instagram, pues algunos señalaron que era el mismo número de habitación el hotel donde se encontraban cuando eran amantes. Algunos indicaron que se trata de la frase "Te kiero (quiero) mucho" ya que los números coinciden con las letras T,K y M en el teclado del teléfono.

La comediante también se tatuó las fechas de nacimiento de sus hijos, incluyendo la de las hijas que Américo Garza tuvo con su exesposa, Karla Luna, quien falleció en 2017 tras perder la lucha contra el cáncer de endometrio.

¿Por qué es odiada a Karla Panini?

Aunque Karla Panini ha decidido tomar con humor los comentarios negativos sobre su matrimonio con Américo Garza y hacia su persona, durante un tiempo la también actriz defendió su relación pese a que se revelaron detalles de la infidelidad que hubo cuando él aún estaba casado con la comediante.

Karla Luna y Panini eran parte de un grupo de comediantes llamado “Las Lavanderas” donde se mostraron muy unidas externando en todo momento la gran amistad que existía entre ellas, todo hasta que Luna descubrió la infidelidad de su esposo con su compañera de trabajo por mensajes comprometedores.

En entrevista para el programa “Noches con Platanito”, Luna reveló que Karla Panini y su esposo llevaban años saliendo a escondidas y al descubrirlo decidió encararlos, ellos lo negaron en un principio pero luego decidieron aceptarlo y fue entonces que la comediante decidió poner fin a su relación y amistad con ambos.

“Lo que me dolió de los mensajes fue leer la otra parte, que era mi compañera de ‘Las lavanderas’, fue unos mensaje donde ella le decía: ‘Trátala mal, no soporto que la trates bien, no sé por qué la aguantas, ¿cuándo te vas a divorciar? Yo ya lo hice desde hace muchos años y tú, ¿para cuándo?”, dijo Luna en su momento.

Por ello, usuarios retomaron esta última frase como parte de los comentarios negativos que recibió Karla Panini por los tatuajes. "Si el infierno que te esta esperando", "Vieja ridícula”, "¿Y la fecha cuando le bajaste el marido a tu mejor amiga?" y "Se tatuó la frase que ella le dijo al infiel", fueron algunos de éstos.

