MasterChef Junior: Fabio abandona entre lágrimas la competencia; una vez más falló en su platillo

La competencia en MasterChef Junior avanza y aunque la semana pasada los participantes se salvaron de ser eliminados por tratarse de una fecha especial, este domingo 24 de abril los jueces advirtieron que no serían indulgentes y quien tuviera un mal desempeño sería eliminado, tal y como sucedió con Fabio.

La creatividad y audacia fueron los ingredientes principales en la cocina de MasterChef Junior este domingo, pues los pequeños participantes tuvieron que mostrar sus habilidades con un primer reto que implicaba ingredientes secretos añadidos en el transcurso de la preparación.

El objetivo de este programa era abandonar su zona de confort para crear platillos únicos, algo que pocos lograron y que a otros les ganó fuertes regaños por no seguir las reglas y las instrucciones de los chefs que esta vez mostraron firmeza al momento de juzgar.

Tal y como sucedió con Fabio y Esaú que una vez más estuvieron en la cuerda floja durante el programa por una serie de errores con sus platillos y su área de trabajo. Y es que Esaú recibió una llamada de atención por parte del chef Franco Noriega por la falta de limpieza.

Fabio abandona MasterChef Junior

El programa pasado los participantes se llevaron una gran sorpresa durante la eliminación, pues lo que pensaban que sería un momento de tristeza por la salida de uno se convirtió en felicidad al enterarse que nadie saldría por tratarse de un día especial al celebrar las Pascuas.

Sin embargo, esto no evitó que Fabio fuera reprendido por su mal desempeño en la cocina al presentar un platillo crudo. Algo que se habría repetido este domingo con un helado que no fue bien recibido por los jueces y que lo pondría una vez más en la cuerda floja.

“Estás mucho en el jueguito, en echar relajo. Tu obligación es ganar el primer lugar, entonces debes guardar silencio y hacer lo que les digamos. Me da mucha rabia, porque yo creo en ti. Eres buen cocinero y no te lo estaría diciendo si no me importara, así que se acabó el jueguito”, le dijo el chef José Ramón Castillo en ese momento.

Finalmente, Fabio abandonó la competencia entre lágrimas pues sus compañeros no evitaron externar su tristeza. "Agradezco que me hayan dado esta oportunidad, que hayan probado mis platillos y las críticas que me dieron para que yo aprenda más", fueron las palabras del pequeño chef antes de dejar su delantal.

