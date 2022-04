"Hay gente que quiere fregar": Hermano de Ángela Aguilar habla sobre escándalo con Gussy Lau

Leonardo Aguilar volvió a defender a su hermana Ángela Aguilar, quien hace unos días protagonizó un escándalo después de que se filtraran unas fotos con su novio Gussy Lau. El cantante de regional mexicano, indicó que "hay gente que sólo quiere fregar" y que debido a este caso ahora la familia está más unida que nunca.

En entrevista para 'Ventaneando', el cantante de 22 años dijo que la Dinastía Aguilar está más unida que nunca y que han llenado de amor a la intérprete de 'En Realidad'. Explicó que siempre que viven una situación como esta, tratan de resolver las cosas en familia. "Lo que el público ve es una consecuencia de la cercanía que tenemos en el lado personal", indicó el hijo de Pepe Aguilar.

Así defiende Leonardo Aguilar a Ángela

Sobre la polémica que vivió su hermana, tras la filtración de las imágenes con el compositor René Humberto Lau Ibarra, quien es 15 años más grande que la cantante y fue el que confirmó su relación; Leonardo señaló que aprendió que hay que cuidar lo que se dice, porque hay gente malintencionada.

"Hay que tener cuidado en decir solamente lo que se tenga que decir y cuidarse lo más posible, porque hay gente que lo único que quiere es fregar. Me di cuenta, desafortunadamente, de la gente lo chafa que es, no hablo de nadie en particular, lo digo en general", indicó el cantante de éxitos como 'Tu Méndigo Recuerdo'.

Leonardo Aguilar indicó que su familia sabe diferenciar entre el trabajo y la vida personal, sin embargo, la gente no lo hace, por lo que criticó los señalamientos que surgieron hacia la cantante de 18 años, quien tuvo que salir a defenderse y revelar que se sentía violentada al darse a conocer parte de su privacidad.

La Dinastía Aguilar apoya a Ángela

Leonardo no es el único que ha mostrado su apoyo hacía Ángela, pues el propio Pepe Aguilar señaló que muy probablemente hablará del tema que afectó a su hija menor, sin embargo, destacó que por el momento seguirán trabajando, ya que actualmente la intérprete de 'Ahí en donde me ven' está haciendo una gira por Estados Unidos.

Los Aguilar habían evitado hablar del tema, puesto que viajaron a Europa para olvidarse del desafortunado evento y bajo el pretexto de festejar el cumpleaños de Aneliz Aguilar, quien el 7 de abril llegó a los 23 años de edad.

