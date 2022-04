"Quiero disfrutar lo que me gano": Nodal responde furioso a las críticas tras anunciar que se va de México

Recientemente trascendieron las declaraciones de Christian Nodal en una transmisión en vivo en donde reveló las razones por las que pretende irse de México para mudarse a Estados Unidos.

Fue entonces que el intérprete de "Adiós Amor" habló abiertamente sobre el tema y dijo que en nuestro país no puede disfrutar de algunos lujos y comodidades que se ha podido dar gracias al éxito en su carrera.

La carrera de Christian Nodal ha ido en ascenso. | FOTO: Especial

"No puedes tener nada a gusto ¿sabes? no puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas" dijo el cantante de regional mexicano.

En este contexto, el intérprete de "Probablemente" publicó un tuit en el que aclaró lo que dijo hace unos días sobre la decisión de cambiar de residencia a la unión americana.

Nodal tiene un automóvil de la marca Ferrari. | FOTO: Especial

"Duré un ratote contándoles porque me gusta Estados Unidos y que probablemente me quede aquí y salen con sus m*madas de que me quedo por presumir lujos" estalló el cantante en el mensaje que acompañó con un emoji de payaso.

Y tal como lo dijo en la transmisión en vivo, la seguridad es un tema que le preocupa, ya que en México muchas personas sabían dónde vivía y que auto usaba, por lo que tenía muy poca privacidad.

Nodal volvió a hablar de porqué decidió irse a vivir a Estados Unidos. | FOTO: Twitter @elnodal

Es así que Nodal reiteró a través de Twitter: "Claro! Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea. Es novedad?" concluyó el cantante.

