Paul Stanley sigue en el hospital, entró por salmonela pero tiene las plaquetas bajas

Este miércoles 20 de abril se dio a conocer que Paul Stanley estaba hospitalizado debido a una salmonelosis que le detectaron, sin embargo, el conductor del programa Hoy, tuvo que quedarse en el hospital por que tras realizarse otros estudios le diagnosticaron otra situación que dejó preocupado a los doctores.

De acuerdo con el propio Paul Stanley, luego de realizarle una serie de estudios, los doctores se preocuparon pues las plaquetas del conductor eran bajas por lo que le impidieron salir del hospital.

“Me detectaron una variante de salmonelosis y entre por eso y luego cuando me hicieron estudios de todo y me detectaron que tenía las plaquetas bajas, entonces los doctores se preocuparon mucho y no me dayron salir, me dijeron que les preocupaba mucho esa baja de plaquetas”, dijo Paul Stanley en entrevista para el programa Hoy