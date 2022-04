Nam Joo Hyuk se despedirá con un último drama coreano antes del servicio militar

Nam Joo Hyuk, actor surcoreano de 28 años (29 en edad coreana), es una de las estrellas juveniles más populares actualmente. Su más reciente dorama "Twenty Five, Tweny One" de Netflix fue todo un éxito en Corea y a nivel internacional, pero este año podría decirle adiós a sus fans.

Debutó en 2014 y se dio a conocer con "Who Are You? School 2015" y otros títulos famosos como "Weightlifting Fairy Kim Bok Joo", entre otros. Sin embargo, uno de los momentos menos esperados por los fans se acerca, y es que el idol deberá enlistarse en el ejército.

Con 28 años llegó a la edad límite para cumplir con esta obligación como hombre coreano, pero antes de despedirse, Nam Joo Hyuk podría protagonizar un último dorama coreano.

Nam Joo Hyuk podría protagonizar "Vigilante"

La industria el entretenimiento coreano ha implementado la fórmula de adaptar webtoons y estrenar varios doramas basados en dichas historias. Nam Joo Hyuk está en pláticas para protagonizar una nueva serie policial antes de enlistarse en el ejército, este sería su último trabajo del 2022.

De acuerdo con los informes, se trata del drama "Vigilante" que sigue la vida de Jiyong, un oficial que trabaja los fines de semana en capturar criminales que no se han hecho responsables de sus actos. Choi Mi Ryeo es un reportero, Jo Heon es un investigador que descubren a este justiciero anónimo y tratarán de descubrir de quién se trata.

Nam Joo Hyuk sería el protagonista, un joven que ingresa a la fuerza policial para vengar a sus padres. Su estreno podría realizarse a finales del año o inicios del 2023. Aún no hay nada confirmaro, pero sus fans podrían verlo por última vez antes de ausentarse por casi dos años.

