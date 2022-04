Juliancito Bravo: ¿Qué hace actualmente el niño más pillo del Cine de Oro?

Juliancito Bravo fue uno de los actores infantiles más queridos de la Época de Oro del Cine Mexicano, sin embargo, muchos de sus seguidores no saben qué fue del niño más pillo de la pantalla grande, por lo que en esta ocasión haremos un breve recorrido por su exitosa trayectoria y te diremos qué hizo después de brillar en el cine y como es que luce en la actualidad.

La fecha exacta y el lugar de nacimiento de Juliancito Bravo se desconocen, sin embargo, se sabe que nació en España en algún momento del año de 1956 y aunque tampoco se tiene información sobre sus padres y cómo es que tuvo su primer acercamiento con el cine, de lo que sí se tiene certeza es que llegó a México en el año de 1963, tenía alrededor de seis años y de inmediato comenzó a participar en películas, siendo “Cri-Cri, el grillito cantor” la primera cinta en la que derrocharía su talento y le abriría las puertas del éxito de par en par.

Juliancito Bravo fue uno de los niños más talentosos del cine mexicano. Foto: Especial

El primer protagónico de Juliancito Bravo fue “Seguiré tus pasos” (1966), y en dicha cinta desplegaría todo su talento ya que realizó un papel sumamente complejo en el que tuvo que además de hacer sus clásicas diabluras también pudo realizar escenas llenas de dramatismo, por lo que demostró ser un actor de alto linaje.

Para el año de 1969, Juliancito realizó otra de las películas que marcaron su carrera, “La Gran Aventura”, con la cual creció más de una generación, en dicha producción compartió créditos con el actor español Nino del Arco, otra de las grandes figuras infantiles del momento y la historia de dicha cinta es precisamente una aventura de este par de pillos que se pierden en territorio mexicano y es a partir de dicha cinta que Juliancito comenzó a ser conocido como “El Tom Sawyer mexicano”.

"La gran aventura" fue una película que marcó toda una época. Foto: Especial

Juliancito Bravo se mantuvo varios años en la cima del estrellato consolidado como uno de los actores infantiles más reconocidos en la industria del cine, entre sus películas más recordadas destacan “La Primera Comunión”, “La Maestra Inolvidable” y “Las Aventuras de Juliancito”, las cuales fueron todo un éxito y siguen siendo transmitidas.

Para la década de 1970, la figura de Juliancito se vio eclipsada por otras figuras infantiles emergentes, además, perdió su imagen tierna con la llegada de la adolescencia, no obstante, encontró la manera de adaptarse y durante varios años siguió participando en otras cintas como “Cuna de valientes”, “El tuerto angustias”, "Perro Callejero" y “La vida difícil de una mujer fácil”, entre otras.

Juliancito brilló en el cine junto a otras grandes figuras. Foto: Especial

Pese a que la presencia en el cine de Juliancito disminuyó drásticamente durante la década de 1980, a finales de 1990 y principios de los 2000 reapareció para participar en diferentes telenovelas como “Carrusel”, “Vivo por Elena”, “Cuento de Navidad” y “Salomé” siendo esta última la producción que marcó su retiro pues desde entonces no ha vuelto a aparecer a cuadro.

En cuanto a su vida personal, se sabe que Juliancito se casó y procreó tres hijos, de quienes se sabe muy poco, y sobre a su ocupación actual, él mismo señaló durante una entrevista que se desarrolla dentro del ámbito empresarial, no obstante, no especificó cuáles son sus negocios y sobre su carrera, el actor ha señalado que recuerda con mucho cariño sus años como estrella del cine, pero no está arrepentido de haberse retirado pues considera que el camino de la actuación en sumamente complicado y demandante por lo que prefiera enfocarse en su familia.

Así luce Juliancito en la actualidad, debe tener alrededor de 64 años. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Carlos Bravo: ¿Qué fue del periodista más famoso de todo el Cine de Oro?

Las 5 actrices cubanas que conquistaron el Cine de Oro con su belleza