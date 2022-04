Issabela Camil sube la temperatura en bikini y presume silueta perfecta a sus 53 años | FOTO

La actriz Issabela Camil causó furor en las redes sociales, esto luego de que compartiera en su cuenta de Instagram un par de fotos en las que se dejó ver con un sensual micro bikini con el que presumió su silueta perfecta a sus 53 años y subió la temperatura.

Sin duda, las imágenes de la guapa actriz y modelo han sido una sensación, pues la también ex novia del cantante Luis Miguel no suele compartir instantáneas en las que muestre su figura, y por el contrario, se ha caracterizado por tener una forma de vestir elegante y sofisticada.

Fue la tarde de este martes cuando Camil compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen casi 400 mil fans, un par de imágenes en las que se le ve luciendo con mucho estilo un bikini de estampado animal print que combinó con un kimono de playa y un enorme sombrero de palma en color rojo.

La actriz presume cuerpazo a sus 53 años. Foto: IG @issabelacamil

"Ayer en la noche me vino a visitar David @davidsilva_mx A mi sorpresa llego con manos llenas, un kaftan y un sombrero de palma color coral que siempre siempre siempre le he chuleado en sus posts. Me hiciste feliz @davidsilva_mx Gracias por mis tesoros", fueron las palabras con las que la actriz y modelo compartió la publicación.

Con sus fotos, Issabela confirma que la edad no importa cuando se trata de lucir una figura esbelta y curvilínea, pues la guapa actriz tiene 53 años y posee una silueta perfecta, como lo demostró con su más reciente publicación en la popular plataforma digital.

Issabela Camil robó miradas con su look en bikini. Foto: IG @issabelacamil

Issabela es hermana del actor Jaime Camil, está casada con el actor y ex diputado Sergio Mayer, desde el año 2019. La pareja tiene dos hijas Victoria de 10 años y Antonia de 15, quien se ha hecho notar en las redes, pues siendo ya una adolescente ha dejado ver el parecido que tiene con su mamá.

Camil se ha caracterizado por su forma sofisticada de vestir, y constantemente comparte con sus miles de fans fotografías en las que se deja ver con los atuendos más modernos, combinando prendas de diversos estilos y dando cátedra de moda para las mujeres de su edad.

La modelo impone moda y estilo. Foto: IG @issabelacamil

