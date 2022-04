Céline Dion inspiró la película "La voz del amor" donde se revelan todos sus secretos: TRÁILER

Para millones de personas, Céline Dion llegó a sus mentes, oídos y palabras cuando interpretó la que es quizá su más famosa canción, “My heart will go on”, el tema principal de la película Titanic (1997). Pero más allá de esa increíble interpretación, Céline Dion es una artista consagrada que más de una vez ha demostrado el talento brutal con el que nació.

Esto es parte de que se podrá ver en "La voz del amor", película basada en su vida que los fans de esta multipremiada artista podrán seguir paso a paso este retrato íntimo.

¿De qué trata la película de Céline Dion?

En los años 60, en el seno de una familia canadiense nace una pequeña niña llamada Aline Dieu, quien es poseedora de un talento muy especial: una voz espectacular. Al ser la catorceava y última hija de la casa, Aline recibe toda la ayuda de sus familiares para convertirse en una gran estrella y con el apoyo del productor musical Guy-Claude la voz de aquella soñadora chica quebequés se convertirá en una de las más reconocidas alrededor del mundo.

Este filme es una ficción libremente inspirada en la vida de Céline Dion, quien es una personalidad reconocida dentro de la música, pues ella es la voz detrás de hits internacionales como “My heart will go on” que es el tema principal de la película Titanic (1997) , “The power of love” (1993) o “All by myself” (1996), sólo por mencionar algunos de sus temas más famosos.

Homenaje a su increíble historia

Valérie Lemercier es la directora de este largometraje de poco más de dos horas de duración, trabajo que surge como un homenaje muy personal a Céline Dion ya que se trata de la libre interpretación de la realizadora francesa y no de una biopic.

Cabe destacar que la actriz que interpreta al personaje de Aline en todas sus edades (desde la infancia hasta la edad adulta) es la misma Valérie Lemercier, quien demuestra su versatilidad profesional. De esta manera, "La voz del amor" es un proyecto que mezcla sus dos facetas: una como directora, donde tiene proyectos como Marie-Francine (2017) o ¡Palacio Real! (2005); la otra como actriz, cuyos papeles más célebres son en El pequeño Nicolás (2009) y Los visitantes ¡No nacieron ayer! (1993).

En esta cinta la reconocida revista Vanity Fair cataloga que la actuación de Lemercier es uno de sus puntos fuertes, sobre todo cuando ofrece su mejor versión, es un estudio de personaje interesante y curioso.

"La voz del amor" se estrenó el 31 de marzo, después de su exhibición fuera de competencia en el 74º Festival de Cannes y ahora llega a los cines bajo el sello de Cinépolis Distribución.

MIRA EL TRÁILER DE LA PELÍCULA "LA VOZ DEL AMOR"