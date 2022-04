Alicia Machado recuerda consejo de Silvia Pinal sobre maternidad: “Nadie le va a venir con tonterías” | VIDEO

Alicia Machado ha sido blanco de la polémica en más de una ocasión, sin embargo, la insistencia en el tema sobre el padre su hija Dinorah Valentina ha generado gran molestia en la modelo quien recordó un consejo que le dio Silvia Pina sobre maternidad.

Para la ex Miss Universo su hija de 13 años es lo más importante y prioriza su bienestar, por ello, le ha generado gran molestia e incomodidad los rumores que han surgido sobre la identidad del padre, con quien ha señalado tener una buena relación tanto ella como la adolescente.

La ganadora del reality show "La Casa de los Famosos" habló durante una entrevista sobre las dificultades que ha enfrentado como madre soltera, pues desde que su hija estaba pequeña ha permanecido a su lado en todos los proyectos que emprende con la intención de involucrarla y que se sienta parte de ello.

Uno de los proyectos que recuerda la modelo fue un musical donde también participaba Silvia Pinal, quien le dio un consejo sobre maternidad que no ha podido olvidar ya que le ha ayudado a salir adelante con su hija que en ese momento tenía nueve meses de edad.

"Me dijo: 'Mira, tú oye bien, te vas a llevar a tu hija a todas partes y le vas a contar todo, le vas a enseñar todo para que ella nunca necesite ninguna explicación porque cuando escuche cosas que no son verdad, ya sabe que no son verdad porque ya sabe todo (...) Así se la tenga que llevar y la tenga que dormir abajo de la butaca del teatro, no importa, usted se la lleva para que cuando crezca sepa en qué trabajaba su mamá, qué hacía su mamá y cómo se ganaba la plata su mamá y así nadie le va a venir con tonterías'", detalló.

Hija de Alicia Machado

La también conductora comparte pocos momentos con su hija en redes sociales pues ha decidido respetar su privacidad argumentando que es ella quien es famosa, pero esto no ha evitado que la adolescente sepa de la controversia que se ha desato por la identidad de su padre.

Pese a que en más de una ocasión la modelo ha señalado que el empresario mexicano Rafael Hernández Linares es el padre de su hija, no ha evitado ser relacionada con el narcotraficante Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”, por lo que han asegurado que Dinorah sería su hija.

En diversas entrevistas la actriz ha mencionado que los rumores sobre su padre sí han afectado a Dinorah, sin embargo, aseguró que es una pequeña inteligente y madura que ha sabido hacer frente a ello. “‘Mamá, yo sé todo lo que has hecho durante mis 13 años para protegerme de una historia que no es ni tuya, ni mía y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro’”, le habría dicho su hija.

