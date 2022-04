Desde lujoso crucero, Tania Rincón enamora como nunca en bikini rosa: FOTO

Tania Rincón, conductora de 'Hoy', enamoró a sus seguidores en redes sociales al dejarse ver como nunca antes, pues lució un bikini rosa con el que se robó todas las miradas. La presentadora de televisión pocas veces se muestra con trajes de baño, por lo que le llovieron cientos de comentarios halagadores.

La ex colaboradora de 'Venga la Alegría' se tomó unos días de vacaciones esta Semana Santa, para disfrutar del crucero de Disney, junto a toda su familia, pues está acompañada de su esposo Daniel Pérez y sus hijos, Patricio y Amelia, así como de otros integrantes.

Tania, de 35 años, ha compartido en su cuenta de Instagram, en donde la siguen 3.6 millones de fans, los momentos memorables que ha vivido en este viaje, pero también se ha lucido con los mejores bikinis, los cuales pocas veces presume, ya que a pesar de tener un cuerpo trabajado, siempre viste con looks más formales para estar al frente del matutino de Televisa.

Tania Rincón disfruta con sus hijos Foto: Captura de pantalla

Tania Rincón se luce en bikini

La originaria de La Piedad, Michoacán, subió este jueves unas fotografías a su cuenta oficial en las que compartió un poco de su viaje, sin embargo, lo que llamó la atención de sus fans fue su traje de baño de dos piezas en color rosa con el que dejó ver su espectacular silueta, la cual ha recuperado después de que hace un año dio a luz a la pequeña Amelia.

"Day at the sea (Día en el mar). @danielpefa nos urge tomarnos fotos juntos si no es mucha molestia", colocó en la descripción de la serie de imágenes la conductora de 'Hoy', revelando así que quién capturó la imagen fue su esposo y que quiere unas postales junto a él.

Hasta el momento, las fotos de Tania Rincón han generado más de 112 mil "me gusta" y cientos de comentarios en donde además de llenarla de halagos por su belleza, también le indican la bonita familia que tiene y lo unidos que están.

