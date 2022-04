Querida colaboradora de Hoy es amenazada por famosos influencers, ¿Por qué?

Hace algunos días, circuló en redes sociales un video en donde el influencer conocido como “Geros” aparentemente golpeó a sus perros luego que su novia la también tiktoker “Mona” le contó que sus mascotas habían hecho algunas travesuras.

Y es que todo sucedió cuando “Mona” le contó a su pareja conocido como “Geros” que los perros le habían mordido algunas prendas, y en seguida de eso los llantos y quejidos de los perros se escucharon ,por lo que diversos influencers los expusieron, entre ellos la también colaboradora del programa Hoy, la grafóloga Marifer Centeno.

Tras hablar y exponer a “Geros y Mona”, la reconocida grafóloga Marifer Centeno compartió con sus seguidores que desde que habló de lo sucedido con los “cholos” ha recibido una serie de amenazas hacia su persona.

Además la experta en grafología y colaboradora del programa Hoy compartió con sus seguidores que no tiene ningún tipo de problema en proceder legalmente en contra de quien le esté enviando las amenazas en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: Mona y Geros amenazan a TikToker tras exponer maltrato animal: 'No saben con quién se meten' | VIDEO

“...sea lo que sea que le estuviera pasando a ese perro no era placer, lo más sorprendente fue cuando ellos sacan un video, este video aparte de ser larguísimo parece que regañan a su público, regañan a su audiencia y no solo eso, también nos retan y la actitud es amenazante, incluso yo anoche cuando dije que lo iba a analizar me llegaron algunas extrañas amenazas para que yo no saliera hablando, claro adelante yo no tengo ningún problema en proceder legalmente en contra de cualquier persona que intente dañarme, ninguna porque así debe ser, para eso están las leyes…” dijo Marifer Centeno en su video