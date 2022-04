Llega al streaming drama japonés con la serie "Tokyo Vice" protagonizada por Ansel Elgort

La vida del periodista Jake Adelstein que se narra en el libro “Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan”, ha inspirado una serie que muestra las peripecias que pasó el estadounidense, luego de que su trabajo lo llevará a encontrar un crimen que sólo era la punta del iceberg.

La producción lleva por nombre “Tokyo Vice” y siguiendo la trama policíaca explora el peligroso submundo criminal de la ciudad a finales de los años noventa. Es protagonizada por Ansel Elgort (“Baby Driver”), quien interpreta a “Adelstein”, junto a los actores japoneses de fama internacional Ken Watanabe (“Inception”) y Rinko Kikuchi (“Pacific Rim”). Actores que han sido elogiados por la crítica.

Adelstein tenía 19 años cuando llegó a Tokio, estudió literatura japonesa, mientras trabajaba dando masajes y en otros proyectos, para pagar sus gastos, con el tiempo se convirtió en el primer redactor no japonés en un periódico importante en dicho país, lo que le permitió estar cerca del crimen y la mafia japonesa.

Michael Mann fue el encargado de dirigir el episodio piloto, los siguientes dos fueron creados por Josef Kubota Wladyka (The Terror), y los últimos por la galardonada directora Hikari (37 Seconds).

Dicha producción ya está disponible en HBO Max y cada jueves se estrenan dos capítulos nuevos.

MAAZ