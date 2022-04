Juan Osorio ya dejó por escrito su última voluntad ¿de qué se trata? | VIDEO

El afamado productor de Televisa, Juan Osorio, está de muy buen ánimo luego de que apenas hace unos días estuvo en el hospital por un chequeo médico que alarmó a su familia y amigos cercanos; en ese sentido, Osorio puso ya manos a la obra e indicó cuál sería su última voluntad en caso de que en algún momento dejará este mundo.

El exitoso creador de la serie sobre Vicente Fernández ‘‘El último rey: el hijo del pueblo’, estuvo hospitalizado hace unos días, él mismo lo informó a través de varios videos y publicaciones en Instagram, la condición en la que apreció en las fotografías, alarmó a la gente más cercana, ya que Osorio apareció con oxígeno y conectado a un respirador.

Sin embargo, el productor indicó que todo se debió al estrés que estaba padeciendo por su agenda tan apretada que tiene actualmente, lo que lo mandó al hospital pero ahora ya está en mejores condiciones y de mejor talante.

En un video difundido en el programa “De primera mano”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñon, Mónica Noguera y Eduardo Carrillo, el productor afirmó que está consciente sobre las condiciones en las que vive actualmente y señaló que ya dio instrucciones en caso de que pierda la batalla.

Juan Osorio señaló que ya dejó dicho que desea que sus cenizas sean esparcidas en los jardínes de Televisa, si, el lugar en el que trabaja sería el mejor sitio para Osorio para que pueda descansar en paz.

El productor señaló que su deseo es una manera de agradecer a su empresa por la confianza que le han dado a lo largo de toda su carrera.

“Yo mi carrera la hice en Televisa, mi casa me dio la oportunidad de crecer y evolucionar y el día que yo me muera, mi hija lo sabe, mis cenizas quiero que estén regadas en los jardínes de Televisa, porque siempre en la vida hay que ser agradecido y saber valorar lo que uno es a través de alguien que confío”, dijo el productor, ex de la vedette cubana, Niurka Marcos.