Daniela Eva se quiere casar con Juan Osorio, su otra opción es un joven sin un céntimo

DANIELA EVA SE QUIERE CASAR CON JUAN OSORIO, SU OTRA OPCIÓN ES IRSE CON UN JOVEN GUAPO QUE NO TENGA UN CÉNTIMO Y NO SE COMPROMETA COMO SON LOS CHAVOS AHORA

La actriz Daniela Eva dice que a sus 27 años se ve casada con Juan Osorio, de 60. Claro, su otra opción es irse con un joven guapo que no tiene ni para invitarle un café, que la traté con la punta del pie y como es ahora, no se comprometa.

Juan Osorio la trata divinamente, para él, ella es una bocanada de aire fresco y disfruta hacer la meme y arrullar a la ahora afortunada que ocupa su corazón, y ella está dispuesta, disponible, y como es de provincia tiene principios familiares, y quiere hacer nido con él. ¡Esa boda no me la quiero perder!!!!

SI RAFAELA NO FUE A LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS QUE LE ORGANIZÓ SU PAPÁ, CRISTIAN CASTRO, ES PORQUE A LA MAMÁ NO LE INTERESÓ IR O YA TIENE NOVIO, UNA NIÑA A LOS OCHO AÑOS DE EDAD NO DECIDE POR SÍ MISMA

Si Rafaela, la hija de Cristian Castro, no llegó a la fiesta de cumpleaños que él le organizó en Montevideo, donde radica actualmente, es porque a la mamá no le interesó o ya tiene una pareja, porque una niña a los ocho años de edad no decide por sí misma. Las parejas hacen, deshacen y deciden por las criaturas para bien y para mal, cuando les conviene les dicen: -Pórtate linda, da besos y abrazos- la agenda de la mamá es la que importa no la de la niña que a lo mejor ni se enteró que le iban a festejar.

¿EN DÓNDE VAN A ACOMODAR A LAURA BOZZO EN IMÁGEN? PARA REGAÑAR AL PÚBLICO YA TIENEN A ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA

¿A dónde van a acomodar a Laura Bozzo ahora que la contrataron para Imagen televisión? Si le dan: “Que pase el desgraciado”, ya bastante regaña Rocío Sánchez Azuara al público en el de ella.

Las opciones para Laura Bozzo son un programa de educación sexual o clases de cocina, porque no creo que la pongan a conducir con Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres.

Ya la contrataron pero no anuncian que programa le darán. Se corrió la voz que Laura es gritona con sus equipos de trabajo, pero descuiden ella no va a llegar a maltratar ni a sacarle los ojos a nadie, menos ahora que de ser princesa se convirtió en “la cenicienta”, por el contrario, llegará con la máxima precaución, ¡como si estuviera pisando huevos!

LOS GUAPOS QUIEREN CON MICHELLE RENAUD ¿Y POR QUÉ NO? ELLA SE SIRVE CON LA CUCHARA GRANDE

Todos los guapos se enloquecen por Michelle Renaud y ella se sirve con la cuchara grande. Con Osvaldo Benavides quiere formar la familia que anhela, a ver si no se llenan de hijos como Brad Pitt y Angelina Jolie, y si lo hacen ojalá y sobrevivan la crianza de los niños, sobre todo ahora está en el momento más exitoso de su trabajo y no creo que le permitan tener a su hijo ya grande corretear por los foros como lo haría cualquier niño de su edad.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ