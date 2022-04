José Eduardo Derbez: ¿Qué opina de la mala relación que tiene sus padres Eugenio Derbez y Victoria Rufo? | VIDEO

José Eduardo Eugenio González Martínez del Río, conocido públicamente como José Eduardo Derbez está festejando su cumpleaños número 30, el artista es un reconocido actor y conductor con unos famosos padres.

Fueron Eduardo Derbez y Victoria Rufo quienes procrearon al también comediante, pero solo unos años después se separaron y desde hace mucho tiempo los famosos no se dirigen ni una sola palabra.

Esta problemática ha acompañado a José Eduardo Derbez a quien dice no afectarse la mala relación que tienen sus papas y que él puede convivir con las dos familias sin ninguna dificultad.

“Está bien, no tienen por qué hablarse, por mi mejor, por eso se llama ‘ex’, ya no es, por eso cada quien tiene su vida y sus parejas”, expresó al preguntarle qué opina sobre que los actores no quieran volver a dirigirse la palabra nunca más.

Los proyectos familiares

Recientemente Eugenio Derbez dio a conocer que se estaba por estrenar la nueva temporada de Lol MX, una reality de comedia, en las tres ediciones pasadas el actor de Hollywood había participado solo como conductores, pero esta vez le dio una sorpresa a los fans.

Se trata de la intervención de José Eduardo Derbez en el proyecto, el hijo del conocido como Ludovico P.Luche formará parte de los que observan a los concursantes y están al pendiente de que nadie suelte ni la más mínima risa.

José Eduardo recientemente también protagonizó “Mi tío”, una serie de Amazon Prime en la que actuó a lado de Ariadne Díaz y dio vida a un personaje con varios problemas emocionales que se tiene que hacer cargo de su sobrino.

