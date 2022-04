Christian Nodal no supera a Belinda; NO ha podido borrar este recuerdo

A pesar de que ya se cumplieron dos meses de que Christian Nodal y Belinda terminaron su romance, la pareja sigue dando de qué hablar. Ahora fue el cantante de regional mexicano, quien mostró que no la ha superado del todo, pues no ha podido borrar su recuerdo a pesar de que supuestamente comenzó a salir con Aura Cárdenas.

Desde que la actriz y el intérprete de 'Botella tras botella' rompieron, se han dicho muchas cosas sobre Nodal, desde que ha tenido una vida de excesos, hasta que ha contratado escorts. La última polémica en la que se encuentra el cantante es que se dice que ha comenzado a salir con Aura Cárdenas, una influencer y especialista en el sector inmobiliario.

A pesar de que se le ha relacionado con diferentes mujeres, hasta el momento no ha hecho nada oficial, y esto se debería a que, según los internautas, no ha olvidado a la intérprete de 'Luz sin gravedad', con la que estaba próximo a casarse. Los usuarios de redes sociales han encontrado evidencia de que no ha podido borrar todos los recuerdos de la protagonista de 'Bienvenidos al Edén', siendo los tatuajes lo más evidente.

Nodal todavía tiene tatuajes de Belinda

Aunque algunos medios y usuarios de redes sociales han reportado, que Nodal, de 23 años, ya se quitó la mayoría de los tatuajes que tenían que ver con Belinda, en su último video publicado en sus historias de Instagram, dejó ver que no se ha borrado uno de los más evidentes.

Nodal tiene tatuaje de Belinda Foto: Captura de pantalla

El intérprete de 'Ya no somos ni seremos' apareció mostrando a sus fans un rato libre en el que estaba cantando y fue el momento en el que evidenció que no ha podido retirarse el tatuaje que dice "Utopía" con un corazón, frase con la que se hace referencia a un tema y un álbum de la originaria de España, en donde viene su canción favorita 'Bella traición'.

Christian Nodal se hizo cuatro tatuajes en honor a Belinda, se sabe que ya se quitó el que tenía cerca de la oreja, sin embargo, aún no ha dado a conocer que ha hecho con los otros, como por ejemplo, el que tiene en el pecho de los ojos de la cantante, el cual es el más grande y llamativo. No obstante, con este reciente clip, dejó en evidencia que aún no ha podido borrar todos los recuerdos de ex estrella infantil de Televisa.

