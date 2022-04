¡Ángela Aguilar aclara escándalo! Revela quién es el señor al que ignoró al abrirle la puerta

Ángela Aguilar quiere olvidar todas las polémicas en las que se ha metido en las últimas semanas, por ello recientemente aclaró el escándalo que se hizo después de que se hiciera viral un video en el que ignoró a un señor mayor que le abrió la puerta. Las imágenes causaron indignación entre los usuarios de internet, y la tacharon de maleducada y grosera.

La hija de Pepe Aguilar ha dado de qué hablar en los últimos días, sobre todo después de que se filtraran unas imágenes que confirmaron su noviazgo con el cantautor Gussy Lau, quien es mayor que ella por 15 años. La intérprete de 'En realidad' tomó sus redes sociales para decir que se siente violentada, tras vivir esta situación.

¿Quién es el señor que ignoró Ángela Aguilar?

Al parece, la cantante de 18 años quiere aclarar todos los malentendidos que han surgido en redes, uno de ellos el que se generó después de que ignorara a un adulto mayor que se portó amable y le abrió la puerta, mientras que ella no le dio las gracias y sólo lo ignoró por completo.

Ángela Aguilar dio una entrevista al programa de YouTube ‘Cheleando con las Estrellas’, en donde habló de esta controversial actitud y explicó quién es el hombre que le abrió la puerta. "Yo conozco ese viejito desde los dos años de edad, se llama Tito, él ha sido el chofer de la familia Aguilar toda la vida", indicó la joven artista.

Siguiendo con la conversación, la hija menor del cantante de 'Por mujeres como tú' destacó que en ese momento estaba concentrada en no sufrir una caída, ya que además de llevar tacones muy altos, estaba con su perro, “El Gordo”, quien la estaba jaloneando y tenía el control de la caminata.

“El perro me estaba jalando y yo traía unos tacones de este tamaño (grandotes) que mi papá me dijo que no me pusiera y yo andaba tratando de enfocar en no caerme por el piso y todo el mundo dijo que no saludé a Tito, cuando él fue quien me llevó al evento y fue quien me recogió en mi casa“, explicó.

Sobre la polémica que se desató por no haberle hecho caso a uno de sus empleados, la cantante dijo que reflexionó sobre muchas cosas, entre ellas "no hacer cosas buenas que parezcan malas".

“En ese lugar entendí muchas cosas: la primera es hacerles caso a tus papás y no ponerte tacones tan altos, la otra cosa que aprendí fue que al Gordo lo tengo que llevar cargando porque si no él me lleva a mí, y la tercera cosa es, aunque ya lo había saludado tengo que ser… no hagas cosas buenas que parezcan malas“, señaló la intérprete de temas como “En realidad” y “Dime cómo quieres”, concluyó la artista que hoy se encuentra en Europa.

SIGUE LEYENDO:

5 fotos con las que Gussy Lau conquistó a Ángela Aguilar

Ángela Aguilar metió en problemas a Pepe Aguilar; así le preguntó a qué edad podía tener novio | VIDEO

¿Cuál es el precio del caviar, el exclusivo platillo que Ángela Aguilar ha degustado en París?