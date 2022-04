Ángela Aguilar reaparece en FOTO desde Europa tras escándalo con Gussy Lau

Ángela Aguilar se ausentó de redes sociales y de los escenarios tras el escándalo que surgió cuando se filtraron románticas fotografías en las que se abraza y besa con el compositor Gussy Lau, mayor que ella por 15 años, por lo que sorprendió su reaparición con una nueva imagen.

El éxito y la fama de la hija de Pepe Aguilar crecieron de manera acelerada gracias a su talento sobre el escenario convirtiéndola en una de las cantantes más queridas de regional mexicano, pero esto no evitó que fuera blanco de la polémica cuando se reveló su romance con el compositor sinaloense.

"Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen", fueron las palabras que compartió la cantante con un video tras la polémica.

Luego de ello se ausentó por completo de redes sociales y fue su papá, Pepe Aguilar, quien reveló que la familia decidió hacer un viaje a París para dejar atrás el mal rato que pasó su hija menor por el supuesto romance del que no han hablado hasta el momento.

Ángela Aguilar reaparece

La llamada "princesa del regional mexicano" no ha confirmado su relación con René Humberto Lau Ibarra, de 33 años, por lo que han surgido rumores de que fuera él quien filtró las imágenes para hacer crecer su popularidad ante las cámaras pues en la industria es un reconocido compositor.

Mientras tanto, la cantante de 18 años se encuentra en Europa en un viaje con su familia y fue gracias a una foto de Pepe Aguilar que se le pudo ver de nuevo en redes sociales. En ella se le puede ver al cantante junto a sus hijas posando en el Arco del Triunfo en París.

Aunque Gussy Lau aseguró que el intérprete de "Prometiste" sabía del romance con Ángela Aguilar y lo aprobaba, todo parece indicar que las fotos que salieron a la luz habrían molestado a su familia y esto llevaría a una ruptura sospechando que el joven compositor las había filtrado.

