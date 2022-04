Netflix: Doramas que se estrenan en mayo 2022 y no te puedes perder

Netflix es una de las plataformas de streaming favoritas en México, el servicio se ha posicionado en el #1 de entretenimiento a partir de la pandemia. Uno de los fenómenos que ha explotado al máximo son las series coreanas, conocidos como doramas, y en mayo llegarán varios estrenos.



La industria corena se ha posicionado como una de las favoritas de los fans y el público, "Squid Game" se ganó la audiencia en 2021 al ser la historia más viral del país. Para las vacaciones de semana santa podrás disfrutar de la colección de dramas que tienen actualmente, pero ya puedes irte preparando y anotar la fecha de los estrenos para mayo 2022 en K-Dramas.

Netfilx estrenará nuevos dramas en mayo

The Sound of Magic

El 6 de mayo llegará esta serie de fantasía protagonizada por Hwang In Yeop. La trama sigue la vida de una joven estudiante de secundaria que debe salir adelante por sí misma y para su hermana menor, por lo que también trabaja medio tiempo. A pesar de que no sabe dónde están sus padres y su mala situación, ella está en la cima de los mejores estudiantes.



Sin embargo, eso no le gusta a su compañero de clase que compite regularmente con ella para ganar el primer lugar. La protagonista quiere ser adulta lo más pronto posible para poder resolver sus problemas, pero su vida cambia cuando conoce a un mago en un viejo parque de diversiones.

Green Mother’s Club

Dorama que podrás ver a partir del 26 de mayo, la trama sigue la vida de un grupo de mamás que tienen a sus hijos en edad escolar, todas se reúnen después de la escuela y cada una de ellas lidia con sus complehos, el amor maternal, las amistades y su vida en pareja.

My Liberation Notes

Otro dorama que llegará a Netflix es esta historia que sigue la vida de tres hermanos y un extraño en común. Uno de ellos quiere escapar de casa, no tiene sueños ni aspiraciones y su familia lo desprecia. La menor de los hermanos quiere salir de su vida aburrida, ya que se siente insatisfecha. El mayor de los tres tiene un mal temperamento y viaja a Seúl por su trabajo, aunque también busca el amor. Un día, un hombre borracho aparece en la vida de esta familia.

Sigue leyendo:

EXO: Lay anuncia su salida de SM Entertainment, ¿seguirá con el grupo?

Doramas coreanos para ver gratis durante Semana Santa