MasterChef Junior: Sara queda eliminada y los MEMES sufren su partida

Dentro de MasterChef Junior las emociones se elevaron a mil por hora con los platillos que los pequeños fueron presentando; sin embargo, hubo una participante que llamó la atención desde el principio al no haber acatado las instrucciones de los chefs: Sara.

Al inicio, los jueces (José Ramón Castillo, Betty y Mico Mejía) decidieron no degustar una papa cocida con cerdo, pues consideraron que estaba cruda y aunque no entendió bien al principio la molestia de los chefs, al final terminó enojada porque no probaron su platillo.

Esto la mandó de inmediato al Reto de Eliminación, el cual perdió tras no haber un sandwich perfecto contra los que sí hicieron sus compañeritas con las que compartí ésta dura etapa.

Al final los jueces la nombraron para que abandonara la cocina más famosa de México y acto seguido, sus compañeritos corrieron a abrazarla. Posteriormente transmitieron los comentarios de sus compañeritos, quienes le expresaron su cariño y dolor.

"Muchas gracias, no se me va a olvidar nunca. Fue un gusto conocerlos a todos", les dijo a todos con lágrimas en los ojos. Tras caminar hasta el fondo de la cocina, sacudió su manita para darles un último adiós a los chefs y ahora, amigos.

Brotan los tradicionales memes tras la salida de Sara

Desde el principio, llamó la atención la temática del programa, pues se lo completamente a los viajes espaciales. Incluso de invitados estuvieron tres científicos para hacer el papel de comensales: Verania Navarro y Tania Robles de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y Carlos Mariscal de la UNAM.

El programa fue especial desde el principio hasta que el tropiezo de Sara con su papa y el llanto de Zoé al no poder soportar la crítica de los chefs vino a darle un toque dramático al asunto. Sin embargo, como en cada emisión, no faltaron los memes para amenizar la tristeza por la salida de uno de los pequeños aspirantes a ganar el reality.

