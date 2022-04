Andrés García ingresa al hospital para recibir sangre: ¿Cuál es su estado de salud?

Andrés García causó una gran preocupación entre sus fans debido a que fue hospitalizado de emergencia durante este fin de semana para recibir una transfusión de sangre, sin embargo, no especificó el motivo por el cuál fue necesario realizar esta acción médica, pero se sabe que se encuentra estable pues así lo dejó ver en un par de fotografías que se publicaron desde su cuenta oficial de Instagram

“2 unidades de sangre recibidas en el hospital Santa Lucía ¡Para estar al cien¡ Infinitamente agradecido con el Dr. Escudero. Al C.P. Alarcón por su ayuda y atenciones. También agradezco al personal médico del hospital por su hospitalidad y cariño”, fue el mensaje que escribió el protagonista de “Pedro navaja”, quien el próximo 24 de mayo estará celebrando su cumpleaños número 81.

Cabe mencionar que en ocasiones anteriores el actor de telenovelas como “El Privilegio de amar” y “Mujeres engañadas” ya había revelado que tiene un padecimiento que le afecta sus niveles de hemoglobina, una proteína que es de vital importancia para que se transporte el oxígeno a todo el cuerpo por lo que se cree que esta transfusión de sangre pueda estar relacionada con esta situación.

En las fotografías publicadas en el perfil de Instagram de Andrés García, el actor aparece acostado desde la cama de un hospital y aunque estaba despierto se pudo ver que tenía un mal semblante, no obstante, en esta ocasión no sonrío para la cámara como casi siempre acostumbre.

El actor apareció en sus fotos acompañado por su esposa Margarita Portillo, con quien hace apenas unas semanas se reconcilió pues se sabe que ya habían iniciado los trámites de divorcio para acabar con su largo matrimonio de 22 años.

Andrés García ya sabe a quién le dejará su herencia

Hace unos meses, Andrés García concedió una entrevista en la que dejó ver que su estado de salud de ha ido mermando y consciente de esta situación el actor que fue todo un símbolo sexual durante varios años aseguró que ya tiene bien definido quién se quedará con toda su fortuna.

En aquella ocasión el actor aseguró que el heredero de sus múltiples propiedades valuadas en varios millones de pesos será nada más y nada menos que Andrés López Portillo, el hijo de su esposa Margarita, pues el propio actor aseguró que, en comparación de sus tres hijos, Andrés es el único que lo ha procurado en este años, no obstante, manifestó que no tiene una buena relación con sus hijos por lo que prefiera no dejarles nada.

“Me ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo, ese sí me acompaña. Yo construí esto y “El Castillo” en México con espacio para que todo mundo pudiera venir hasta con su familia, pero yo pienso que se lo voy a dejar a Andrés López Portillo porque él lo va a cuidar, él viene, los otros no vienen, nunca han venido o vienen una vez cada dos años o sea no les interesa”, fueron las palabras del galán del cine mexicano.

