Famosa vedette del Cine de Ficheras bailó para poderosos narcotraficantes y políticos

Mucho se ha dicho que los artistas, cantantes y algunas vedettes han actuado para líderes del narcotráfico en las famosas “narcofiestas, sin embargo, las y los famosos aseguran que antes de ser contratados no piden referencias sobre sus clientes, por lo que al llegar al evento no saben si se trata o no de poderosos y peligrosos capos.

Algunos famosos que han sido ligados a este tipo de presentaciones han sido: Paquita la del Barrio, Ramón Ayala, Jenni Rivera, Luis Antonio López “El mimoso”, éste último presenció la ejecución de un famoso capo en una fiesta cuando un hombre disfrazado de payaso entró a ultimar a su víctima.

Recientemente, la famosa y legendaria vedette Lyn May quien ha causado polémica con su físico y con su incursión a la música urbana, reveló que en su época de oro le bailó a líderes del narcotráfico.

En entrevista con varios medios de comunicación, la famosa vedette reveló que en su época dorada, recibió invitaciones por parte de presidentes y hasta de hombres ligados al crimen organizado.

Además en dicho encuentro con la prensa mexicana, la famosa vedette aseguró que cuando era jóven recibió costosos regalos por parte de poderosos políticos.

Y ante estos lujosos, sofisticados y valiosos regalos, Lyn May recordó que tuvo la posibilidad de elegir entre varios amores y el que más le gustaba a la nacida en el puerto de Acapulco lo elegía para convertirlo en su esposo.

"No me ofrecían, me regalaban... A mí me las regalaban, me las ponían ahí, y yo pensaba a ver quién me gustaba y me casaba con él". Recordó Lyn May