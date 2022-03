“Quise matarlo”: Lyn May revela cómo le afectó el abuso sexual que vivió a los cuatro años

En las últimas semanas han salido a la luz diversos casos de abusos sexuales dentro del medio del espectáculo y Lyn May no quiso quedarse sin dar su opinión al respecto pues, como bien se sabe, la famosa vedette fue víctima de múltiples abusos a lo largo de su vida, por lo expresó su total apoyo a los que famosos que han alzado la voz en contra de sus abusadores, en especial a las mujeres, además, dio nuevos detalles de estos oscuros episodios de su vida.

Fue durante una entrevista para “Venga la Alegría Fin de Semana” donde la famosa vedette nacida en Acapulco, Guerrero reveló que se encuentra escribiendo su libro biográfico en el que revelará nuevos detalles sobre todas las desventuras que ha sufrido a lo largo de vida, pero señaló que ha sido un proceso sumamente complicado escribir sobre algunos pasajes de su vida, en especial sobre el abuso sexual que sufrió cuando tenía apenas cuatro años.

“La Loba”, como se hace llamar en su faceta de cantante, señaló que recuerda con claridad cómo ocurrieron los hechos, sin embargo, no quiso revelar la identidad del hombre que fue su agresor pues aseguró que ya no tiene caso hacerlo pues hace varios años murió, además, también confesó que durante muchos años pensó en matarlo pues fue uno de los encargados de arruinarle la vida.

“Quise matarlo, me daban ganas de agarrar un cuchillo y matarlo, pero ya no, ahorita ya está muerto (…) te dejan cosas muy feas esas personas, trato de no recordar a esa persona, no lo olvido, pero no me quiero acordar”, señaló la vedette que en el próximo mes de diciembre estará celebrando su cumpleaños número 70.

Cabe mencionar que esta no fue la única agresión sexual del que fue víctima Lyn May pues se sabe que cuando tenía 14 años también fue agredida sexualmente por otro hombre, por lo que confesó que estos hechos que marcaron su vida por completamente, además de causarle afectaciones psicológicas, también le dejaron consecuencias en su vida sexual.

Para finalizar, la vedette invitó a todas las víctimas de abuso sexual a alzar la voz en contra de sus agresores y mandó un mensaje especial para todas las mujeres:

“Las mujeres somos iguales que los hombres, tienen que gritar, yo apoyo a las mujeres, claro, me gustan mucho los hombres, pero no me gusta que le peguen a las mujeres, no se dejen”, finalizó la polémica vedette, quien hace unos días manifestó su intención de colaborar con Daddy Yankee y Bad Bunny.

