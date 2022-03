Salma Hayek impone moda con costosas sandalias Gucci ideales para la primavera | FOTO

Salma Hayek es una de las mujeres más influyentes en América Litina. En gran medida por su éxito en Hollywood, pero también por su belleza y su gran estilo de la moda. Ahora, la veracruzana presentó unas sandalias que harán que sobresalga cualquier mujer que las use en esta temporada de primavera/verano 2022.

La actriz compartió una publicación en Instagram, donde mandó un mensaje de igualdad para la mujer. Pero más allá de eso, presentó una de las sandalias que se van a convertir en una sensación en todo el mundo en primavera. El calzado pertenece al estilo T-Bar y pertenece a la firma de Gucci.

La protagonista de “House of Gucci” compartió un collage donde aparece con un look completamente Gucci. En dicha postal muestra sus increíbles y torneadas piernas. En la postal aparece con una playera oversize roja con un mensaje de igualdad. Pero en esta ocasión vamos a entrar en detalle sobre las sandalias.

Las zapatillas

Como ya se mencionó anteriormente se trata de unas sandalias de la marca Gucci. Son de tacón alto. Cuentan con colores vivos, rojo y amarillo, pero lo más importante son las flores que tienen en la parte delantera. El modelo es abierto y en forma de T-Bar.

Lo que quiere decir el modelo de T-Bar es a un tipo de zapato que lleva cintas en el empeine que termina por formar una forma de “T”. Se dice que estas sandalias tenían un toque romántico, esto debido a las rosas amarillas que se mencionaron anteriormente.

Se tiene que reconocer que este calzado no será barato, podría rondar los 500 euros, es decir, cerca de 13 mil pesos. En caso de no querer gastar esa cantidad en unos zapatos puedes buscar un modelo similar al que presentó, pero ajustado a tu presupuesto. Eso sí, no se debe dudar que cuando se quiere ver alguna tendencia de moda no se debe pensar dos veces antes de ver los outfits de Salma Hayek.

